Il 12 aprile 1966 un’onda gigantesca colpiva il transatlantico Michelangelo

Il 12 aprile è una data che ricorre più volte nella storia per eventi che raccontano il rapporto tra l’uomo e l’ignoto. Se nel 1961 lo Spazio diventava accessibile, con l’impresa del cosmonauta sovietico Jurij Gagarin, 5 anni dopo fu invece il mare a ricordare tutta la sua forza imprevedibile. Il 12 aprile 1966, nel pieno dell’Oceano Atlantico, il transatlantico italiano SS Michelangelo venne colpito da una violenta onda anomala durante una burrasca.

Una tempesta fuori dall’ordinario

Il Michelangelo, orgoglio della marina mercantile italiana, era impegnato in una traversata quando si trovò ad affrontare condizioni meteo estremamente difficili. Le onde si susseguivano alte e aggressive, ma ciò che accadde quel giorno superò ogni previsione. All’improvviso, una gigantesca onda anomala – un fenomeno raro e poco compreso all’epoca – si abbatté sulla nave con una forza devastante. L’impatto colpì in pieno la zona del ponte di comando, infrangendo vetri e strutture.

Il bilancio: vittime e feriti

L’urto fu così violento da causare la morte di 3 persone e numerosi feriti tra passeggeri e membri dell’equipaggio. I danni materiali furono ingenti: cabine distrutte, arredi sradicati e parti della nave seriamente compromesse. Nonostante tutto, il Michelangelo riuscì a restare a galla e a proseguire la navigazione, evitando una tragedia ancora più grave. La solidità della struttura e la prontezza dell’equipaggio furono determinanti.

Il mistero delle onde anomale

Negli anni ’60, le onde anomale erano spesso considerate quasi leggendarie, racconti esagerati di marinai. L’incidente del Michelangelo contribuì invece a dimostrare che si trattava di fenomeni reali e potenzialmente devastanti. Oggi sappiamo che queste onde possono formarsi improvvisamente, raggiungendo altezze molto superiori rispetto a quelle circostanti, a causa di particolari combinazioni di correnti, venti e pressione atmosferica.

Un evento che cambiò la sicurezza in mare

L’episodio del 1966 ebbe un impatto significativo anche sulla sicurezza marittima. Dopo l’incidente, vennero rivisti standard progettuali e protocolli di navigazione, con maggiore attenzione alla resistenza delle strutture e al monitoraggio delle condizioni meteo. Oggi, a 60 anni da quell’evento, il caso del Michelangelo resta uno degli esempi più noti della potenza del mare. Un monito per la navigazione moderna, nonostante tecnologie avanzate e previsioni sempre più accurate. Perché, anche nell’era dei satelliti e dei radar, l’oceano conserva ancora una parte del suo mistero.