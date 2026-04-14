Il 14 aprile 1912 il Titanic incontrò il suo destino

Nella memoria collettiva mondiale, poche tragedie hanno lasciato un segno così profondo come quella del RMS Titanic. Tutto ebbe inizio in una notte apparentemente tranquilla: quella del 14 aprile 1912. Oggi, 14 aprile 2026, ricorre un altro anniversario di uno degli eventi più simbolici del Novecento, sospeso tra progresso, illusione e tragedia. Costruito nei cantieri della Harland and Wolff a Belfast, il Titanic era il fiore all’occhiello della compagnia White Star Line. Con i suoi oltre 260 metri di lunghezza, rappresentava il massimo della tecnologia e del lusso dell’epoca. Era considerato, non ufficialmente ma con grande fiducia, “inaffondabile“. Il 10 aprile 1912 partì da Southampton diretto a New York, con a bordo più di 2200 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Un viaggio inaugurale carico di aspettative, destinato però a entrare nella storia per motivi ben diversi.

L’impatto alle 23:40

La sera del 14 aprile, nelle gelide acque dell’Oceano Atlantico settentrionale, le condizioni erano insidiose: mare calmo, cielo limpido e numerosi iceberg segnalati lungo la rotta. Alle 23:40, la vedetta avvistò troppo tardi una massa scura davanti alla nave. Nonostante la manovra disperata per evitarlo, il Titanic urtò un iceberg sul lato di dritta. L’impatto non fu spettacolare, ma devastante: lo scafo si squarciò in più punti sotto la linea di galleggiamento. In pochi minuti, l’acqua iniziò a invadere i compartimenti stagni. Il “gigante inaffondabile” aveva ricevuto una ferita mortale.

Le ore della tragedia

Nelle ore successive si consumò il dramma. Le scialuppe di salvataggio, insufficienti per tutti, vennero calate spesso mezze vuote nelle prime fasi, mentre a bordo cresceva la consapevolezza della gravità della situazione. Alle 02:20 del mattino del 15 aprile, il Titanic si spezzò in 2 e scomparve nelle acque gelide. Più di 1500 persone persero la vita. I superstiti furono soccorsi dalla nave RMS Carpathia, giunta sul luogo ore dopo.

Un’eredità che cambia la storia

Il disastro del Titanic non fu solo una tragedia umana, ma anche uno spartiacque nella sicurezza marittima. Dopo l’incidente, vennero introdotte nuove normative internazionali: più scialuppe, esercitazioni obbligatorie e un monitoraggio costante dei ghiacci nell’Atlantico. Ancora oggi, il Titanic rappresenta un potente simbolo: della fiducia cieca nel progresso, delle disuguaglianze sociali (evidenti anche nel tasso di sopravvivenza tra le classi) e della fragilità umana di fronte alla natura.