Il 15 aprile 1452 ad Anchiano nasceva Leonardo da Vinci

Il 15 aprile 1452, in una casa di campagna ad Anchiano, nasceva Leonardo da Vinci, una delle figure più straordinarie della storia umana. A distanza di 574 anni il suo nome resta sinonimo di genialità, curiosità e capacità di unire arte e scienza in modo rivoluzionario. Figlio illegittimo di un notaio e di una contadina, Leonardo crebbe nel territorio di Vinci, immerso nella natura che avrebbe profondamente influenzato la sua visione del mondo. Fin da giovane dimostrò un talento eccezionale per il disegno e l’osservazione, qualità che lo portarono a diventare uno dei protagonisti del Rinascimento italiano.

Ma definire Leonardo solo come artista sarebbe riduttivo. Pittore di capolavori immortali come la Gioconda e L’Ultima Cena, fu anche ingegnere, anatomista, inventore e studioso instancabile. I suoi taccuini, pieni di schizzi e annotazioni, anticipano macchine volanti, studi sul corpo umano e intuizioni scientifiche che sarebbero state comprese pienamente solo secoli dopo. Nel contesto del XV secolo, dominato da profondi cambiamenti culturali e scientifici, Leonardo incarnò l’ideale dell’uomo universale: capace di spaziare tra discipline diverse con una curiosità senza limiti. La sua capacità di osservare la realtà e di tradurla in conoscenza concreta lo rende ancora oggi un punto di riferimento per scienziati, artisti e innovatori.