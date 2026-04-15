Il 15 aprile 2010 una nube fermò i cieli d’Europa

Il 15 aprile 2010, un evento naturale apparentemente lontano dal cuore dell’Europa riuscì a bloccare uno dei sistemi più avanzati e globalizzati: il traffico aereo. Dopo anni di quiete, il vulcano Eyjafjöll, anche conosciuto come Eyjafjallajökull, situato nel Sud dell’Islanda, entrò in eruzione, proiettando nell’atmosfera una gigantesca nube di cenere. A distanza di 16 anni, oggi 15 aprile 2026, quell’episodio resta uno dei più emblematici esempi di come la natura possa interferire con le infrastrutture moderne su scala globale. La nube vulcanica, composta da minuscole particelle abrasive, si diffuse rapidamente nei cieli europei, sospinta dai venti. Il problema principale non era la visibilità, ma il rischio per i motori degli aerei: la cenere, infatti, può causare gravi danni fino allo spegnimento dei propulsori in volo.

Di fronte a un pericolo così elevato, le autorità decisero misure drastiche. Nel giro di poche ore, gran parte dello spazio aereo europeo venne chiuso. Paesi come Regno Unito, Francia, Germania e l’Italia (soprattutto nel Nord) sospesero completamente i voli, insieme a molte altre nazioni del continente. Per 4 giorni, fino alla mattina del 19 aprile, il cielo sopra l’Europa rimase insolitamente vuoto. Migliaia di voli furono cancellati, milioni di passeggeri rimasero bloccati negli aeroporti o lontani da casa, e le perdite economiche furono enormi. Anche il trasporto merci subì pesanti rallentamenti, con conseguenze a catena su industrie e commercio. L’evento ebbe però anche un effetto positivo: spinse a ripensare i protocolli di sicurezza e a migliorare i sistemi di monitoraggio delle ceneri vulcaniche. Da allora, la gestione del rischio legato alle eruzioni è diventata più precisa, grazie a modelli previsionali avanzati e a una maggiore cooperazione internazionale.