Il 15 aprile 2019 la Cattedrale di Notre-Dame consumata dalle fiamme

Il 15 aprile 2019, nel cuore di Parigi, un incendio devastante colpì uno dei monumenti più celebri al mondo: la Cattedrale di Notre-Dame. Oggi, a 7 anni da quel drammatico evento, le immagini delle fiamme che avvolgono il tetto e la guglia restano impresse nella memoria collettiva. Nel tardo pomeriggio di quel giorno, un rogo si sviluppò nella zona del sottotetto, probabilmente legato ai lavori di restauro in corso. In poche ore, il fuoco si propagò rapidamente, alimentato dalle antiche travi in legno della struttura, alcune risalenti al Medioevo. Il momento più simbolico e drammatico arrivò con il crollo della guglia centrale, che si abbatté tra le fiamme davanti agli occhi attoniti di milioni di persone collegate in diretta da tutto il mondo. L’incendio minacciò seriamente l’intera struttura, ma grazie all’intervento instancabile dei vigili del fuoco, le torri principali e la facciata furono salvate.

La Cattedrale di Notre-Dame, costruita a partire dal XII secolo, non è solo un luogo di culto: è un simbolo della storia europea, dell’arte gotica e dell’identità culturale francese. La sua importanza è tale da aver ispirato opere come il celebre romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo. L’incendio suscitò una mobilitazione globale senza precedenti. Donazioni da tutto il mondo contribuirono al progetto di restauro, mentre esperti, artigiani e storici dell’arte si impegnarono in una complessa opera di ricostruzione, con l’obiettivo di restituire la cattedrale al suo splendore originario. Negli anni successivi, i lavori hanno rappresentato una sfida tecnica e culturale: ricostruire fedelmente un monumento storico utilizzando al contempo tecnologie moderne. Notre-Dame è così diventata anche un simbolo di resilienza e collaborazione internazionale.