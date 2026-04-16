Il 16 aprile 1972 il lancio dell’Apollo 16, la “penultima” conquista della Luna

Il 16 aprile 1972, esattamente 54 anni fa rispetto a oggi, la NASA compiva un altro passo decisivo nella storia dell’esplorazione spaziale. Dal complesso di lancio di Cape Canaveral, il razzo Saturn V portava nello spazio la missione Apollo 16, destinata a diventare la quinta a far atterrare esseri umani sulla Luna. A bordo della navicella si trovavano 3 astronauti: John Young, Charles Duke e Thomas Mattingly. Il loro obiettivo non era solo raggiungere il suolo lunare, ma approfondire lo studio geologico delle sue regioni più interne, in particolare dell’altopiano di Descartes, un’area mai esplorata prima.

Scienza e tecnologia al servizio dell’esplorazione

Apollo 16 rappresentò un punto di svolta per la ricerca scientifica. A differenza delle missioni precedenti, concentrate su zone più pianeggianti, questa spedizione si focalizzò su un terreno montuoso, offrendo nuovi dati sulla formazione della crosta lunare. Gli astronauti trascorsero circa 71 ore sulla superficie, conducendo esperimenti, raccogliendo campioni e utilizzando il Lunar Roving Vehicle, una sorta di “jeep spaziale” che ampliò significativamente il raggio delle esplorazioni. In totale furono raccolti circa 95 kg di rocce lunari, fondamentali per comprendere meglio l’origine e l’evoluzione del nostro satellite.

Un’eredità duratura

La missione si concluse con successo il 27 aprile 1972, quando l’equipaggio rientrò sulla Terra. Apollo 16 fu la penultima missione del programma Apollo: pochi mesi dopo, con Apollo 17, si chiuse definitivamente l’era delle missioni lunari con equipaggio umano. Oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, il ricordo di quel lancio continua a rappresentare un simbolo di ambizione scientifica e capacità tecnologica. Le conoscenze raccolte allora costituiscono ancora una base importante per i nuovi programmi di esplorazione, come quelli che puntano a riportare l’uomo sulla Luna e, in prospettiva, su Marte.