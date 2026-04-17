Il 17 aprile 1970 l’Apollo 13 ammarava nel Pacifico, la missione trasformò un fallimento in leggenda

Oggi, 17 aprile 2026, ricorre il 56° anniversario del ritorno sulla Terra dell’Apollo 13, la missione della NASA che rischiò di trasformarsi in tragedia e che invece divenne simbolo di resilienza e ingegno. Partita l’11 aprile 1970 con l’obiettivo di raggiungere la Luna, Apollo 13 cambiò destino 2 giorni dopo il lancio. Un’esplosione in uno dei serbatoi di ossigeno del modulo di servizio compromise gravemente la missione. Fu in quel momento che l’astronauta Jack Swigert pronunciò la celebre frase: “Houston, abbiamo un problema” (“Okay, Houston, we’ve had a problem here“). Da quel momento iniziò una corsa contro il tempo. L’equipaggio – composto da Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Haise – dovette abbandonare il piano di allunaggio e rifugiarsi nel modulo lunare, utilizzandolo come una sorta di “scialuppa di salvataggio” nello Spazio.

A Terra, centinaia di ingegneri lavorarono senza sosta per trovare soluzioni a problemi mai affrontati prima: dalla riduzione del consumo energetico alla rimozione dell’anidride carbonica, fino alla complessa traiettoria di rientro. Ogni decisione poteva fare la differenza tra la vita e la morte. Il 17 aprile 1970, dopo 4 giorni di tensione globale, la capsula rientrò nell’atmosfera terrestre e ammarò nell’Oceano Pacifico. L’equipaggio fu recuperato sano e salvo: un esito che molti, nei momenti più critici, avevano ritenuto improbabile. Oggi, più di mezzo secolo dopo, Apollo 13 continua a essere studiata come esempio di gestione delle emergenze, problem solving e collaborazione. Nonostante il mancato allunaggio, la missione è spesso ricordata come un “fallimento di successo“: una dimostrazione che, anche di fronte all’imprevisto, la determinazione umana può riscrivere il finale.