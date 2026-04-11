L’11 aprile 1970 il lancio dell’Apollo 13, da missione di routine a simbolo di ingegno e sopravvivenza

L’11 aprile 1970, esattamente 56 anni fa, il mondo guardava al cielo con fiducia e ambizione. Dal Kennedy Space Center partiva la missione Apollo 13, la 7ª con equipaggio del programma lunare statunitense e la 3ª destinata ad atterrare sulla superficie della Luna. Doveva essere una missione “di routine”, un ulteriore passo verso la conquista dello Spazio, ma il destino aveva in serbo una storia ben diversa. A bordo del modulo di comando Odyssey si trovavano 3 astronauti: James Lovell, Jack Swigert e Fred Haise. Tutto procedeva secondo i piani fino al 13 aprile, quando un’esplosione improvvisa nel modulo di servizio cambiò radicalmente il corso della missione. Il celebre messaggio “Houston, we’ve had a problem” segnò l’inizio di una delle più straordinarie operazioni di emergenza nella storia dell’esplorazione spaziale.

Privati di gran parte dell’energia e dell’ossigeno, gli astronauti furono costretti ad abbandonare l’obiettivo dell’allunaggio. Il modulo lunare Aquarius, progettato per due persone e per un utilizzo limitato, divenne invece una vera e propria “scialuppa di salvataggio” per l’intero equipaggio. Nel frattempo, a Terra, gli ingegneri della NASA lavoravano senza sosta per trovare soluzioni creative a problemi mai affrontati prima. Tra le sfide più critiche vi fu la necessità di ridurre l’anidride carbonica all’interno della capsula, utilizzando materiali di fortuna. Il successo di questa operazione, insieme a una serie di manovre precise, consentì agli astronauti di sopravvivere al viaggio di ritorno.

Il 17 aprile 1970, dopo 4 giorni di tensione globale, Apollo 13 rientrò nell’Oceano Pacifico. Sebbene la missione non abbia raggiunto la Luna, è ricordata come un “fallimento di successo”: un esempio straordinario di problem solving, collaborazione e sangue freddo. Oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, l’impresa continua a essere studiata e raccontata come una lezione universale: anche nelle situazioni più critiche, l’ingegno umano può trovare una via d’uscita.