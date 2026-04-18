Il 18 aprile 1906 la terra trema in California, e San Francisco cambia per sempre

Il 18 aprile 1906, alle 05:12 del mattino, la città di San Francisco fu scossa da uno dei terremoti più distruttivi della storia degli Stati Uniti. Il sisma raggiunse una magnitudo stimata di circa 7.9 e provocò danni catastrofici in pochi istanti. Le violente scosse causarono il crollo di edifici, strade e infrastrutture, ma il peggio doveva ancora arrivare. A seguito del terremoto, numerosi incendi divamparono in tutta la città, alimentati da tubature del gas rotte e da un sistema idrico ormai inutilizzabile. Le fiamme bruciarono per giorni, distruggendo interi quartieri e rendendo vano ogni tentativo di contenimento.

Si stima che oltre 3mila persone persero la vita e più di 250mila rimasero senza casa, su una popolazione di circa 400mila abitanti. L’evento trasformò radicalmente il volto della città, riducendo in macerie gran parte del centro urbano e segnando profondamente la memoria collettiva degli Stati Uniti. Nonostante la devastazione, la tragedia del 1906 rappresentò anche un punto di svolta. La ricostruzione di San Francisco fu rapida e determinata, guidata da nuove norme edilizie e da una maggiore attenzione alla sicurezza sismica. L’evento contribuì inoltre allo sviluppo della moderna sismologia, migliorando la comprensione dei movimenti della faglia di Sant’Andrea. San Francisco, ricostruita e reinventata, oggi è una delle città più dinamiche e iconiche del mondo, testimone della forza della resilienza umana di fronte alla natura.