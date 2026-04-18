Il 18 aprile 1951 nasce l’Europa unita dalle macerie della guerra

Il 18 aprile 1951 Italia, Francia, Germania Ovest, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo firmarono il Trattato di Parigi, istituendo la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA). L’obiettivo era tanto semplice quanto rivoluzionario: mettere in comune la produzione di carbone e acciaio, due risorse strategiche per l’industria bellica, per rendere “materialmente impossibile” una nuova guerra tra le nazioni europee. A pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’iniziativa rappresentava un passo concreto verso la riconciliazione e la cooperazione.

L’idea fu promossa soprattutto dal ministro degli Esteri francese Robert Schuman, ispirato dal lavoro del funzionario e visionario Jean Monnet. La cosiddetta “Dichiarazione Schuman” del 1950 aveva già delineato un progetto ambizioso: un’Europa unita non solo politicamente, ma anche economicamente. La CECA introdusse istituzioni sovranazionali innovative per l’epoca, capaci di prendere decisioni vincolanti per gli Stati membri. Fu il primo esperimento concreto di integrazione europea e aprì la strada ai successivi trattati, come quelli di Roma del 1957, che avrebbero dato vita alla Comunità Economica Europea. Oggi quel trattato è ricordato come il primo mattone dell’attuale Unione Europea. Da un accordo su carbone e acciaio è nato un progetto politico unico al mondo, fondato sulla cooperazione, sulla pace e sull’interdipendenza tra nazioni.