Il 21 aprile 1509 l’ascesa di Enrico VIII, il re che cambiò l’Inghilterra

Il 21 aprile 1509, oltre cinque secoli fa, un giovane principe di appena 17 anni saliva al trono inglese: Enrico VIII. Alla morte del padre, Enrico VII, il regno passò nelle sue mani, aprendo una delle epoche più controverse e decisive della storia britannica. All’inizio del suo regno, Enrico VIII appariva come il sovrano ideale: colto, atletico, profondamente religioso e amato dal popolo. Nulla lasciava presagire che sarebbe diventato uno dei re più discussi della storia europea, noto tanto per le sue riforme radicali quanto per la sua vita privata turbolenta.

Una svolta religiosa senza precedenti

L’evento che più di ogni altro segnò il suo regno fu la rottura con la Chiesa cattolica. Quando il Papa rifiutò di annullare il matrimonio con Caterina d’Aragona, Enrico prese una decisione destinata a cambiare per sempre il destino del Paese: separare la Chiesa inglese da Roma. Nacque così la Chiesa anglicana, con il sovrano stesso come capo supremo. Questo atto non fu solo religioso, ma profondamente politico, e segnò l’inizio della Riforma inglese.

Sei matrimoni e un’eredità controversa

La figura di Enrico VIII è spesso ricordata anche per i suoi sei matrimoni, tra cui quello con Anna Bolena, conclusosi tragicamente con la sua esecuzione. Le sue unioni non furono semplici vicende personali, ma strumenti politici per garantire la successione al trono. Il desiderio di un erede maschio influenzò molte delle sue scelte, contribuendo a creare tensioni religiose e sociali che avrebbero segnato l’Inghilterra per generazioni.

Un evento che risuona ancora oggi

Nel 2026, ricordare l’ascesa al trono di Enrico VIII significa riflettere su un momento cruciale della storia europea. Le sue decisioni hanno influenzato non solo la politica e la religione del suo tempo, ma anche l’identità stessa del Regno Unito moderno. A oltre 500 anni di distanza, il 21 aprile 1509 resta una data simbolo: l’inizio di un regno che, tra luci e ombre, ha contribuito a plasmare il mondo come lo conosciamo oggi.