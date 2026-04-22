Il 22 aprile 1915, con il vento a favore, a Ypres la guerra diventa invisibile

Il 22 aprile 1915 segna una frattura netta nella storia dei conflitti armati. Quel giorno, durante la Seconda battaglia di Ypres, nel cuore della I Guerra Mondiale, l’esercito tedesco liberò nell’aria una nube di cloro che cambiò per sempre il modo di combattere – e di morire – in guerra. Accadde nei pressi di Ypres, lungo un fronte già segnato da mesi di logoramento nelle trincee. Nel tardo pomeriggio, approfittando di un vento favorevole, i soldati tedeschi aprirono centinaia di bombole contenenti gas. In pochi minuti, una nube giallo-verdastra avanzò lentamente verso le linee alleate, investendo soprattutto le truppe francesi e britanniche. Non era un’arma convenzionale: non esplodeva, non faceva rumore, ma entrava nei polmoni e li distruggeva dall’interno.

I soldati colpiti iniziarono a tossire, a soffocare, a perdere la vista. Il cloro, reagendo con l’umidità delle vie respiratorie, si trasformava in acido, bruciando i tessuti. Migliaia morirono sul posto, altri rimasero agonizzanti per ore. Le stime parlano di circa 5mila morti e oltre 10mila intossicati nel giro di pochissimo tempo. Le linee difensive cedettero sotto l’effetto combinato del panico e dell’impossibilità di difendersi da un nemico invisibile.

A Ypres, l’aria si trasforma in arma

Fino a quel momento, la guerra industriale aveva già mostrato la sua brutalità con artiglierie e mitragliatrici, ma restava ancorata a una logica “visibile“. A Ypres, invece, l’aria stessa si trasformò in arma. Fu questa la vera novità: un mezzo di distruzione indiscriminato, capace di colpire senza distinzione e senza preavviso. I soldati, colti impreparati, tentarono di proteggersi come potevano, utilizzando panni bagnati sul volto, in una difesa improvvisata e spesso inutile.

L’effetto non fu solo immediato, ma anche strategico. Dopo il 22 aprile 1915, tutte le principali potenze coinvolte nel conflitto iniziarono a sviluppare e utilizzare armi chimiche. Negli anni successivi comparvero gas ancora più insidiosi, come l’iprite, capace di provocare ustioni chimiche, cecità e danni permanenti, trasformando i campi di battaglia in zone contaminate anche a distanza di giorni. Quell’episodio contribuì a ridefinire i limiti morali della guerra. Al termine del conflitto, la comunità internazionale tentò di porre un freno con accordi come il Protocollo di Ginevra del 1925, che vietava l’uso di armi chimiche. Tuttavia, il segno lasciato da Ypres rimase indelebile, simbolo di una soglia superata.