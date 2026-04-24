Il 24 aprile 1184 a.C. l’inganno del Cavallo di Troia e la caduta della città

Il 24 aprile del 1184 a.C., secondo la tradizione tramandata dagli antichi, segnerebbe uno degli episodi più celebri e simbolici della storia: la caduta della città di Troia per mano degli eserciti greci, grazie al celebre stratagemma del Cavallo di Troia. Ancora oggi, e a distanza di oltre 3mila anni, questo racconto continua a essere tramandato, studiato e reinterpretato, sospeso tra mito e possibile realtà storica. Secondo il poema di Omero e le opere successive della tradizione classica, dopo 10 anni di guerra infruttuosa, gli antichi Greci decisero di ricorrere all’astuzia. Costruirono un enorme cavallo di legno, apparentemente come offerta votiva, e finsero di ritirarsi.

Ignari del pericolo, i Troiani trascinarono il cavallo all’interno delle mura della città. Durante la notte, però, un gruppo scelto di guerrieri greci nascosti al suo interno uscì allo scoperto, aprì le porte agli eserciti tornati di nascosto e decretò la fine della città. Questo episodio è diventato, nel tempo, simbolo universale di inganno strategico, tanto che ancora oggi l’espressione “cavallo di Troia” viene utilizzata in contesti che vanno dalla politica alla sicurezza informatica.

Tra mito e archeologia

Quanto c’è di vero in questa storia? Gli studiosi sono divisi. Gli scavi archeologici condotti nell’area dell’antica Troia, nell’attuale Turchia, hanno confermato che la città fu distrutta più volte nel corso dei secoli. Tuttavia, non esistono prove dirette dell’episodio del cavallo. Alcuni storici ipotizzano che il “cavallo” possa essere una metafora: forse un ariete da guerra, un terremoto (associato simbolicamente al dio Poseidone) o una tattica militare reinterpretata in forma narrativa.

Indipendentemente dalla sua veridicità storica, il racconto della caduta di Troia ha avuto un impatto immenso sulla cultura occidentale. Dalla letteratura antica alle opere moderne, il mito continua a essere fonte di ispirazione. Opere come l’Eneide di Virgilio hanno contribuito a consolidare e diffondere il racconto, aggiungendo dettagli e prospettive nuove, come la fuga di Enea e la fondazione mitica di Roma.