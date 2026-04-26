Il 26 aprile 1478 l’attentato dei Pazzi contro Lorenzo de’ Medici fallisce a metà

Oggi ricorre l’anniversario di uno degli episodi più drammatici del Rinascimento: la Congiura dei Pazzi, un attentato politico che trasformò per sempre gli equilibri di Firenze. Era una domenica mattina: nella cattedrale di Santa Maria del Fiore si celebrava la messa davanti a una folla numerosa. Tra i presenti c’erano i due protagonisti del potere cittadino: Lorenzo e Giuliano de’ Medici. Proprio durante la funzione religiosa, un gruppo di congiurati appartenenti alla potente famiglia dei Famiglia Pazzi e sostenuti da alleati politici ed ecclesiastici, passò all’azione. L’obiettivo era eliminare i Medici e prendere il controllo della città. L’attacco fu brutale e improvviso: Giuliano de’ Medici venne colpito ripetutamente e ucciso sul posto, Lorenzo de’ Medici, ferito ma lucido, riuscì a mettersi in salvo rifugiandosi in sacrestia.

Una congiura politica (e internazionale)

Dietro l’attentato non c’era solo rivalità familiare. La congiura coinvolgeva interessi più ampi, tra cui quelli di Papa Sisto IV, che vedeva nei Medici un ostacolo al proprio potere economico e politico in Toscana. La famiglia Pazzi, banchieri rivali dei Medici, cercò di sfruttare l’occasione per ribaltare l’ordine cittadino. Tuttavia, il piano si rivelò incompleto e mal coordinato.

La reazione di Firenze

La città reagì con una rapidità impressionante. La popolazione, fedele ai Medici, insorse contro i congiurati. Nel giro di poche ore: molti membri della congiura furono catturati, alcuni vennero giustiziati pubblicamente, ed il nome dei Pazzi fu cancellato dalla vita politica e sociale fiorentina. Lorenzo, sopravvissuto all’attentato, consolidò ulteriormente il proprio potere, diventando ancora più centrale nella guida della città.

La Congiura dei Pazzi

La Congiura dei Pazzi fu un episodio violento che segnò una svolta decisiva per Firenze e per l’Italia del Rinascimento. Rafforzò il dominio dei Medici e contribuì a ridefinire i rapporti tra potere politico, finanza e Chiesa. Oggi, a distanza di oltre 5 secoli, quell’attacco nel cuore del Duomo resta uno dei momenti più emblematici della storia italiana: un intreccio di ambizione, tradimento e lotta per il potere, consumato in uno dei luoghi simbolo dell’arte e della fede.