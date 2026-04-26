Il 26 aprile 1962 il primo impatto americano sulla Luna

Il 26 aprile 1962, esattamente 64 anni fa, gli Stati Uniti scrivevano una pagina contraddittoria ma significativa della storia dell’esplorazione spaziale. Il veicolo Ranger 4 si schiantò sulla superficie della Luna, diventando il primo oggetto americano a raggiungerla, anche se in modo non controllato. Ranger 4 faceva parte del Programma Ranger, una serie di missioni progettate per raccogliere immagini ravvicinate della superficie lunare prima dell’impatto. L’obiettivo era migliorare la conoscenza del suolo lunare in vista di future missioni con equipaggio umano. La sonda era stata lanciata pochi giorni prima, il 23 aprile 1962, dalla NASA, in un momento in cui la competizione con l’Unione Sovietica nella corsa allo spazio era al culmine.

Il guasto e l’impatto

Fin dalle prime ore, però, la missione mostrò gravi problemi tecnici. Un malfunzionamento del sistema di bordo impedì alla sonda di stabilizzare il proprio orientamento e di trasmettere dati utili verso la Terra. Di conseguenza nessuna immagine della superficie lunare venne inviata, i sistemi scientifici rimasero inutilizzabili, il controllo da Terra risultò impossibile Il 26 aprile, Ranger 4 terminò la sua corsa schiantandosi sul lato nascosto della Luna, una regione allora completamente inesplorata.

Un fallimento che apre la strada al successo

Nonostante il fallimento scientifico, la missione ebbe un valore simbolico e tecnico importante. Fu infatti il primo impatto statunitense sulla Luna, un risultato che contribuì a ridurre il divario con i successi sovietici. Gli ingegneri della NASA analizzarono attentamente i problemi riscontrati, migliorando le missioni successive. Solo pochi anni dopo, nel 1969, gli Stati Uniti avrebbero raggiunto il loro obiettivo più ambizioso con l’allunaggio umano.

L’eredità di Ranger 4

Oggi, nel 2026, Ranger 4 è ricordato come un esempio emblematico della fase pionieristica dell’esplorazione spaziale: un’epoca fatta di tentativi, errori e progressi rapidi. Anche un insuccesso, in quel contesto, rappresentava un passo avanti. E senza missioni come questa, probabilmente, traguardi storici come quelli raggiunti durante il Programma Apollo non sarebbero stati possibili.