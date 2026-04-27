Il 27 aprile 1521 la morte di Magellano, ucciso da nativi filippini

Il 27 aprile 1521 Ferdinando Magellano morì sull’isola di Mactan, nelle Filippine, durante uno scontro con le popolazioni locali. A oltre 500 anni di distanza, l’evento continua a suscitare interesse e riflessione, rappresentando al tempo stesso il coraggio, i limiti e le contraddizioni dell’espansione europea nel mondo. Magellano, navigatore al servizio della Corona spagnola, era partito nel 1519 con l’ambizioso obiettivo di trovare una rotta occidentale verso le Indie. La sua spedizione, composta da 5 navi, riuscì in un’impresa senza precedenti: attraversare l’Oceano Atlantico, scoprire lo stretto che oggi porta il suo nome e affrontare per la prima volta l’immensità del Pacifico.

Tuttavia, il viaggio non fu soltanto una sfida geografica, ma anche culturale e politica. Una volta giunto nelle Filippine, Magellano cercò di instaurare alleanze con alcuni capi locali e di favorire la conversione al cristianesimo. Questo intervento negli equilibri interni dell’arcipelago si rivelò fatale. Il 27 aprile, sull’isola di Mactan, Magellano guidò un piccolo contingente armato contro i guerrieri del capo locale Lapulapu. Convinto della superiorità delle armi europee, sottovalutò il numero e la determinazione degli avversari. Lo scontro si concluse rapidamente in tragedia: circondato e ferito, l’esploratore venne ucciso, lasciando la spedizione senza il suo leader.

Nonostante la sua morte, il viaggio proseguì sotto altri comandanti e si concluse nel 1522 con il ritorno in Spagna della nave Victoria. Fu così portata a termine la prima circumnavigazione del globo, una prova concreta della rotondità della Terra e dell’interconnessione degli oceani. L’anniversario della morte di Magellano è anche un’occasione per riflettere su un’epoca che ha trasformato il mondo: le grandi esplorazioni hanno aperto nuove rotte e scambi culturali, ma hanno anche segnato l’inizio di conflitti, colonizzazioni e profonde trasformazioni per molte popolazioni locali.