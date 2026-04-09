Il 9 aprile 1959 nascono i “Mercury Seven”, i pionieri dell’America nello Spazio

Il 9 aprile 1959 la NASA annunciò al mondo la selezione dei primi sette astronauti statunitensi, destinati a entrare nella leggenda con il nome di Mercury Seven. In piena Guerra Fredda e nel cuore della corsa allo Spazio contro l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti compresero che il futuro si sarebbe giocato anche oltre l’atmosfera terrestre. Dopo il successo sovietico dello Sputnik nel 1957, Washington accelerò i propri programmi aerospaziali: il Programma Mercury nacque proprio con l’obiettivo di portare un uomo nello Spazio e riportarlo sano e salvo sulla Terra.

I 7 astronauti scelti

I protagonisti di quell’annuncio furono 7 piloti militari, selezionati tra centinaia di candidati per le loro eccezionali capacità fisiche e mentali. I loro nomi sono oggi parte integrante della storia: Alan Shepard, John Glenn,Gus Grissom,Scott Carpenter,Wally Schirra,Gordon Cooper e Deke Slayton. Erano uomini abituati al rischio, provenienti dall’aviazione militare, ma nessuno di loro aveva mai affrontato ciò che li attendeva: il volo umano nello Spazio era ancora un’incognita totale.

Eroi mediatici e simboli di un’epoca

I Mercury Seven non furono solo astronauti: divennero rapidamente icone culturali. I media li trasformarono in simboli dell’ingegno e del coraggio americano, raccontando le loro vite come storie epiche. La loro immagine contribuì a costruire un senso di orgoglio nazionale in un periodo di forte tensione internazionale. Il loro addestramento fu durissimo: test medici estremi, simulazioni, prove psicologiche. Tutto era sperimentale, e ogni missione rappresentava un salto nel buio.

L’eredità del Programma Mercury

Il lavoro dei Mercury Seven aprì la strada alle missioni successive, fino allo storico sbarco sulla Luna nel 1969. In particolare, Alan Shepard divenne il primo americano nello Spazio nel 1961, mentre John Glenn fu il primo statunitense a orbitare attorno alla Terra nel 1962. Oggi quell’annuncio appare come l’inizio di una nuova era: quella in cui l’umanità ha iniziato a guardare davvero oltre il proprio pianeta. I Mercury Seven restano il simbolo di un momento in cui il futuro sembrava lontanissimo, e invece stava appena cominciando.