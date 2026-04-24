Il Canada approva un’espansione da 4 miliardi di dollari per il gasdotto Westcoast di Enbridge

Il governo canadese ha ufficialmente dato il via libera a un’importante espansione del sistema di gasdotti Westcoast, gestito da Enbridge, con un investimento di circa 4 miliardi di dollari. Questo progetto mira ad aggiungere circa 300 milioni di piedi cubi di capacità al giorno alla rete di distribuzione del gas naturale. L’azienda ha annunciato che l’espansione, denominata “Sunrise Expansion”, contribuirà con oltre 3 miliardi di dollari all’economia canadese, creando circa 2.500 posti di lavoro durante la fase di costruzione, molti dei quali saranno destinati alle comunità locali e ai gruppi indigeni.

Un progetto cruciale per la sicurezza energetica del Canada

Il sistema di gasdotti Westcoast di Enbridge, che si estende per circa 2.900 chilometri dalla British Columbia fino al confine tra Canada e Stati Uniti, rappresenta una delle principali arterie per il trasporto del gas naturale in Nord America. Attualmente, il sistema ha una capacità di 3,6 miliardi di piedi cubi di gas naturale al giorno, ma l’espansione consentirà di aumentare significativamente questa capacità, migliorando così la sicurezza energetica del paese e soddisfacendo la crescente domanda di energia.

“Il programma di espansione Sunrise – ha affermato Enbridge – dovrebbe contribuire con oltre 3 miliardi di dollari all’economia canadese e comportare l’assunzione di circa 2.500 lavoratori provenienti dalle comunità locali e dai gruppi indigeni durante la fase di costruzione”. La costruzione dei nuovi tratti di gasdotto lungo il sistema esistente, l’aumento della capacità di compressione del gas naturale e l’ammodernamento degli impianti sono passi fondamentali per garantire che il sistema possa continuare a soddisfare le esigenze future di trasporto del gas.

Implicazioni per le comunità indigene e il lavoro locale

Una parte fondamentale di questo progetto riguarda il coinvolgimento delle comunità indigene. Nel maggio 2025, Enbridge ha annunciato la vendita di una quota del 12,5% del gasdotto Westcoast alla Stonlasec8 Indigenous Alliance per un valore di 522 milioni di dollari. Si tratta del primo accordo che include finanziamenti provenienti da un nuovo programma di prestiti federali, pensato per supportare i gruppi indigeni nell’acquisizione di partecipazioni in progetti di sfruttamento delle risorse naturali. Questo accordo segna una pietra miliare nell’inclusione delle comunità locali nel settore energetico, offrendo loro nuove opportunità economiche e di partecipazione nelle decisioni riguardanti le risorse naturali.

Tempistiche e dettagli del progetto di espansione

Il progetto di espansione “Sunrise” di Enbridge prevede l’inizio dei lavori nel mese di luglio del 2026, con una data di entrata in servizio prevista per la fine del 2028. Durante il periodo di costruzione, si prevede che vengano assunti numerosi operai locali e lavoratori provenienti dalle comunità indigene. L’espansione della capacità di trasporto del gas sarà realizzata attraverso la costruzione di nuovi tratti di gasdotto, il miglioramento delle infrastrutture esistenti e l’implementazione di nuove tecnologie per ottimizzare l’efficienza del sistema.

Un passo importante per la transizione energetica del Canada

Questo progetto non solo migliorerà l’infrastruttura energetica del paese, ma avrà anche un impatto positivo sulla transizione energetica del Canada. L’energia rappresenta una risorsa chiave per l’economia canadese, e l’espansione del sistema di gasdotti Westcoast contribuirà a garantire che il paese possa continuare a soddisfare la crescente domanda di energia, riducendo al contempo le sue emissioni di carbonio e promuovendo pratiche più sostenibili.

L’espansione del sistema di gasdotti Westcoast è una mossa strategica che non solo rafforzerà l’infrastruttura energetica del Canada, ma offrirà anche nuove opportunità economiche alle comunità locali e indigene. Con l’imminente inizio dei lavori nel 2026 e la previsione di completamento entro la fine del 2028, il progetto si presenta come una delle iniziative più significative per il futuro energetico e sociale del paese.