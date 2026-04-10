Il Ciclone Maila punta l’Australia: allerta massima nel Queensland per l’arrivo della tempesta

Il ciclone tropicale Maila continua la sua lenta avanzata verso le coste australiane, portando con sé una nuova ondata di preoccupazione per le comunità settentrionali del Queensland già duramente colpite dal maltempo nelle scorse settimane. Attualmente classificato come sistema di categoria 3 (scala australiana), il ciclone ha mostrato segni di indebolimento rispetto alle ultime 24 ore, ma la sua traiettoria incerta e la velocità ridotta rendono difficile una previsione precisa sull’impatto finale. Secondo i dati forniti dal Bureau of Meteorology, la perturbazione dovrebbe effettuare il landfall all’inizio della prossima settimana, interessando aree remote come Coen e Lockhart River. Mentre le popolazioni locali si preparano all’ennesima emergenza, lo stato deve fare i conti anche con un’ondata di calore anomalo che ha fatto registrare temperature record per il mese di aprile, con picchi di 9°C sopra la media stagionale in diverse località costiere e dell’entroterra.

Traiettoria incerta e indebolimento del sistema

Nelle ultime ore Maila è stato declassato da categoria 4 a categoria 3. Attualmente situato tra la Papua Nuova Guinea e le Isole Salomone, il sistema meteorologico si sta muovendo verso Ovest con una velocità estremamente ridotta. Shane Kennedy, previsore senior del Bureau of Meteorology (BOM), ha spiegato che il ciclone dovrebbe indebolirsi ulteriormente interagendo con la terraferma della Papua Nuova Guinea durante il fine settimana, arrivando probabilmente sulla costa del Queensland come sistema di categoria 2 tra lunedì e martedì.

A differenza del precedente ciclone Narelle, che ha attraversato la penisola di Cape York il 20 marzo con una rotta ben definita, Maila presenta maggiori incertezze. Il meteorologo Angus Hines ha sottolineato che le forze trainanti del ciclone sono al momento molto deboli, rendendo difficile stabilire con esattezza il punto di approccio sulla costa, sebbene i modelli attuali suggeriscano un passaggio a nord di Cooktown.

Comunità in allerta dopo il passaggio di Narelle

La prospettiva di un secondo ciclone in poche settimane preoccupa i residenti di Lockhart River, situata a oltre 500 km da Cairns. Il sindaco Wayne Butcher ha confermato che la comunità sta ancora lavorando per riparare i danni causati da Narelle. La priorità per le autorità locali è garantire scorte adeguate di cibo e carburante per la stazione elettrica e l’aeroporto. La situazione è resa più complessa dai livelli dei fiumi Pascoe e Wenlock, già saturi e oltre i livelli di guardia, che potrebbero isolare completamente la comunità in caso di nuove piogge torrenziali.

Temperature record in tutto lo Stato

Mentre il Nord si prepara alla tempesta, il resto del Queensland ha vissuto una settimana di caldo senza precedenti per il periodo autunnale. Giovedì, Applethorpe ha registrato il suo record storico di aprile con +31,9°C, mentre mercoledì Warwick ha raggiunto i +33,9°C e Toowoomba i +31,5°C. Un cambiamento nei venti, previsto per domenica, dovrebbe finalmente portare un calo termico e condizioni più vicine alla media stagionale.