Il colosso di SpaceX torna a ruggire: Falcon Heavy oggi accende i motori dopo 18 mesi

L’attesa è finalmente finita per gli appassionati di esplorazione spaziale e tecnologia: il Falcon Heavy di SpaceX, uno dei vettori più iconici e potenti mai costruiti, si appresta a solcare nuovamente i cieli della Florida dopo un silenzio durato ben 18 mesi. La partenza è fissata per oggi lunedì 27 aprile presso il Kennedy Space Center della NASA, all’interno di una finestra di lancio che si aprirà alle 10:21 ora locale (16:21 ora italiana). Questa missione rappresenta un momento cruciale per l’azienda di Elon Musk, poiché segna il ritorno operativo di un gigante capace di sprigionare una spinta di oltre 5 milioni di libbre al decollo. Il protagonista del carico utile è il satellite per comunicazioni ViaSat-3 F3, un colosso da 6 tonnellate destinato a cambiare radicalmente la qualità della connessione internet a banda larga in vaste regioni del nostro pianeta, completando un’infrastruttura orbitale senza precedenti.

Una potenza di fuoco che sfida la gravità

Il Falcon Heavy è un capolavoro di ingegneria che sfrutta 3 primi stadi modificati del fidato Falcon 9, legati insieme per formare un unico, imponente lanciatore. Al momento del distacco dalla rampa di lancio, i suoi motori generano una spinta complessiva di circa 5,1 milioni di libbre. Tale capacità lo posiziona come il secondo razzo operativo più potente al mondo, superato attualmente solo dallo Space Launch System (SLS) della NASA, utilizzato per le missioni lunari Artemis.

Sebbene SpaceX stia sviluppando Starship, un sistema ancora più massiccio, il Falcon Heavy rimane la punta di diamante per le missioni commerciali e scientifiche che richiedono prestazioni estreme. Dalla sua storica missione di debutto nel 2018, quando lanciò la Tesla Roadster di Musk verso l’orbita solare, questo vettore ha completato con successo 11 voli, confermando un’affidabilità impeccabile in ogni occasione.

Internet dallo Spazio per l’area Asia-Pacifico

L’obiettivo primario di questo lancio è l’immissione in orbita del ViaSat-3 F3. Con un peso di 6 tonnellate metriche, questo satellite rappresenta l’ultimo tassello di una mini-costellazione progettata per offrire servizi a banda larga ad alta velocità. La sua destinazione finale è l’orbita geostazionaria, situata a circa 35.786 km sopra la Terra. A questa altitudine, il satellite riesce a “fluttuare” costantemente sopra lo stesso punto della superficie terrestre, garantendo una copertura continua e stabile. Nello specifico, il ViaSat-3 F3 servirà i clienti del settore commerciale, della difesa e del consumo in tutta la regione Asia-Pacifico.

Il balletto dei booster e il rilascio del carico

Una delle caratteristiche più spettacolari delle missioni SpaceX è il rientro dei componenti. Circa 8 minuti dopo il decollo, i 2 booster laterali del Falcon Heavy torneranno verso la Terra per eseguire un atterraggio verticale controllato presso la Cape Canaveral Space Force Station. Questo recupero permette il riutilizzo delle componenti, abbattendo drasticamente i costi di accesso allo Spazio. Il booster centrale, invece, non verrà recuperato e terminerà la sua corsa nell’Oceano Atlantico dopo aver esaurito il carburante necessario per spingere il carico utile verso le profondità dello Spazio. Lo stadio superiore del razzo continuerà il viaggio per altre 5 ore, manovrando con precisione fino al rilascio definitivo del satellite ViaSat-3 F3 nell’orbita di trasferimento geosincrona, completando così una missione che riafferma il ruolo centrale di SpaceX nel futuro delle telecomunicazioni globali.