Il debito ecologico dell’Italia, risorse esaurite in 123 giorni: il 3 maggio arriva l’Overshoot Day

Nel 2026 l’Italia raggiunge un traguardo tutt’altro che positivo: il 3 maggio è l’Overshoot Day nazionale, la data simbolica in cui il Paese esaurisce tutte le risorse naturali che gli ecosistemi sono in grado di rigenerare nell’arco dell’anno. Da quel momento in poi, si entra in una fase di “debito ecologico“, vivendo di fatto a credito nei confronti del Pianeta. Il dato, calcolato dal Global Footprint Network, è particolarmente significativo perché arriva ancora prima rispetto all’anno precedente: nel 2025 la soglia era stata raggiunta tre giorni più tardi. In soli 123 giorni, dunque, l’Italia consuma l’intero “budget naturale” annuale, aumentando la pressione su ambiente e clima. Un segnale chiaro di un modello di sviluppo che continua a richiedere più risorse di quante la Terra possa offrire.

Non si tratta di un fenomeno nuovo. Da anni, infatti, il consumo globale supera la capacità rigenerativa degli ecosistemi. Tuttavia, la collocazione dell’Italia resta indicativa: il Paese si allinea alla media della Unione Europea, che nel 2026 registra anch’essa l’Overshoot Day il 3 maggio. Questo dato conferma una posizione intermedia nel contesto europeo, ma evidenzia comunque un’impronta ecologica elevata rispetto alla sostenibilità a lungo termine.

Guardando agli altri Paesi europei, emergono differenze interessanti. La Francia ha già esaurito le proprie risorse il 24 aprile, anticipando sensibilmente l’Italia. Più virtuosi risultano invece altri Stati: la Germania arriva al 10 maggio, il Regno Unito al 22 maggio, mentre la Spagna riesce a spingersi fino al 4 giugno. Questi dati suggeriscono una maggiore capacità, almeno relativa, di bilanciare consumo e rigenerazione delle risorse.

Nonostante il quadro generale resti critico, alcuni segnali di cambiamento iniziano a emergere. Diversi settori industriali stanno infatti intraprendendo percorsi per ridurre il proprio impatto ambientale, puntando su efficienza energetica, economia circolare e innovazione sostenibile. Tuttavia, questi sforzi appaiono ancora insufficienti per invertire una tendenza consolidata.