Il declino dell’informatica: perché crollano le iscrizioni nella facoltà più ambita degli ultimi 15 anni

Per oltre un decennio, “imparare a programmare” è stato il mantra universale per il successo economico. Tra il 2008 e il 2024, il numero di lauree in Informatica negli Stati Uniti è quintuplicato, superando la crescita di qualsiasi altro settore, dall’infermieristica all’ingegneria meccanica. Tuttavia, l’aprile del 2026 segna un punto di svolta storico e inaspettato. Secondo i dati recenti riportati dal Washington Post, le iscrizioni ai corsi di laurea in Informatica sono crollate dell’8,1% nell’ultimo anno, rappresentando il calo più drastico per qualsiasi disciplina accademica dal 2020. Questo spostamento non è solo un dato statistico, ma il segnale di una crisi d’identità profonda che sta colpendo il cuore pulsante della Silicon Valley.

L’effetto AI: dalla “Febbre del Codice” all’ansia da automazione

Il principale responsabile di questo brusco rallentamento è, ironicamente, il prodotto più avanzato del settore stesso: l’intelligenza artificiale generativa. Se fino a pochi anni fa la scrittura di codice era considerata una competenza d’oro protetta dall’automazione, oggi strumenti come Claude e i successori di ChatGPT sono in grado di generare righe di codice complesse in pochi secondi, svolgendo compiti che un tempo richiedevano ore di lavoro di uno sviluppatore junior. Esperti del settore e premi Nobel per l’economia, come Simon Johnson, hanno iniziato ad avvertire pubblicamente che l’intelligenza artificiale ha “sostanzialmente cancellato” la programmazione di base come percorso garantito verso la classe media. Questa percezione ha generato un’ondata di scetticismo tra gli studenti, che ora vedono la laurea in Informatica non più come un biglietto d’oro, ma come un investimento rischioso in un campo che potrebbe essere saturato da algoritmi più veloci ed economici degli esseri umani.

La metamorfosi del mercato del lavoro e la risposta accademica

Nonostante il calo delle iscrizioni, il settore non sta morendo, ma sta subendo una mutazione genetica accelerata. Il mercato del lavoro per i neolaureati è diventato ferocemente competitivo; le aziende tecnologiche hanno ridotto drasticamente le assunzioni per ruoli di “entry-level” che si occupano di manutenzione e scrittura di codice ripetitivo, spostando il budget verso ingegneri specializzati in AI e machine learning. Le università si trovano ora costrette a rincorrere questa evoluzione, riscrivendo curricula che erano rimasti sostanzialmente invariati per anni. La sfida non è più insegnare la sintassi di un linguaggio di programmazione, ma formare professionisti capaci di supervisionare l’AI, gestire l’architettura dei sistemi complessi e risolvere problemi etici e logici che le macchine non sono ancora in grado di affrontare.

Oltre alla minaccia dell’automazione, emerge un nuovo paradosso educativo: la necessità di “competenze senza AI”. Alcune organizzazioni globali hanno iniziato a richiedere valutazioni delle competenze prive di strumenti generativi per assicurarsi che i candidati possiedano ancora una comprensione profonda della logica informatica e della risoluzione dei problemi. Questa tensione tra l’uso inevitabile degli strumenti di intelligenza artificiale e la preservazione del pensiero critico umano sta definendo la nuova era della formazione tecnologica. Informatica è scivolata dal quarto al sesto posto tra i corsi di laurea più popolari negli Stati Uniti, superata da settori come il business e la salute che, pur essendo influenzati dall’AI, sembrano offrire una percezione di “stabilità umana” superiore in questo momento di transizione.

Il futuro dell’informatica in un mondo post-codice

In conclusione, il 2026 rappresenta l’anno in cui la bolla dell’informatica “tradizionale” è scoppiata, lasciando spazio a un panorama molto più frammentato ed esigente. Per gli studenti che scelgono ancora questo percorso, la parola d’ordine non è più “programmazione”, ma “specializzazione”. Coloro che riusciranno a integrare le capacità creative e strategiche umane con la potenza di calcolo degli algoritmi troveranno ancora opportunità immense, ma l’era in cui bastava saper scrivere un po’ di Python per ottenere un posto sicuro è ufficialmente tramontata. Il “muro” colpito dalla facoltà di Informatica è in realtà uno specchio che riflette il cambiamento epocale che attende ogni professione intellettuale nel prossimo decennio.