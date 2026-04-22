Il fascino delle aurore artiche: perché in questo periodo il cielo si tinge di blu

Le aurore boreali rappresentano uno degli spettacoli naturali più affascinanti del nostro pianeta, incantando gli osservatori con le classiche e vibranti sfumature rosse o verdi prodotte dall’interazione tra le tempeste solari e l’ossigeno. Recentemente, i cieli della Scandinavia hanno però offerto una visione insolita: aurore di un blu brillante. Questo fenomeno risulta talmente eccezionale che i cacciatori di aurore più esperti, con anni di spedizioni artiche alle spalle, ammettono di averlo incrociato in pochissime occasioni, come confermato dalle recenti testimonianze provenienti dalla Norvegia. La comparsa di queste luci cobalto deriva da una precisa coincidenza geometrica che fonde la luce solare residua con particolari molecole presenti nell’alta atmosfera terrestre. L’apparizione non indica un mutamento nella fisica delle aurore boreali, costituendo piuttosto una finestra temporanea legata in modo indissolubile a questo specifico periodo dell’anno.

Il ruolo dell’azoto e lo “scattering risonante”

Nella maggior parte dei casi, i colori dell’aurora dipendono dall’eccitazione degli atomi di ossigeno. La tinta blu, al contrario, rappresenta la firma inconfondibile dell’azoto, o più precisamente, delle molecole di azoto ionizzato situate al limite superiore della nostra atmosfera. La difficoltà principale per l’osservazione visiva consiste nella scarsissima densità di questi ioni a quelle altitudini. La debole luce azzurra che emettono durante le tempeste geomagnetiche è, in condizioni normali, praticamente invisibile all’occhio nudo. Affinché questo delicato bagliore blu diventi percettibile, la luce deve subire una drastica amplificazione. Questo processo fisico, essenziale per la visibilità del fenomeno, prende il nome di “scattering risonante” (o diffusione risonante), un meccanismo che è stato registrato in piena attività proprio durante i recenti avvistamenti.

Una perfetta geometria stagionale

Il motore di questa amplificazione luminosa è dettato dalla posizione esatta del Sole. Durante queste manifestazioni celesti, il Sole artico si trova appena al di sotto dell’orizzonte. Questa angolazione millimetrica si rivela perfetta per illuminare dal basso la “zona dell’azoto”. Gli ioni, fluttuanti a ben 200 km di altitudine sopra il suolo terrestre, assorbono e riemettono immediatamente la luce solare d’alta quota, trasformando una fioca emissione bluastra (con una lunghezza d’onda di 427,8 nanometri) in un bagliore intenso e spettacolare.

La chiave di tutto è la stagione. In questo periodo dell’anno, a quelle latitudini, l’oscurità astronomica totale non viene mai raggiunta e il Sole si mantiene sempre al di sopra dei -13° rispetto all’orizzonte. Questa configurazione genera una ristretta finestra temporale in cui gli strati più alti dell’atmosfera rimangono direttamente esposti ai raggi solari, mentre il cielo a livello del suolo risulta abbastanza buio da permettere all’occhio umano di cogliere lo spettacolo. Una combinazione ideale per intensificare le emissioni dell’azoto e regalare agli osservatori artici un’aurora color zaffiro.