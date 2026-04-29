Il futuro della sicurezza alimentare in Europa: la crisi energetica e la trasparenza alimentare al centro del dibattito

Il futuro della sicurezza alimentare in Europa è al centro di un dibattito sempre più acceso, soprattutto alla luce della crescente crisi energetica che sta mettendo a dura prova le filiere produttive. La questione si fa ancora più urgente con la richiesta di una maggiore trasparenza a tavola, emersa con forza durante la recente manifestazione dei diecimila agricoltori al Brennero, che hanno chiesto l’introduzione dell’etichetta d’origine su tutti i cibi e la modifica del codice doganale. Questo tema e altri saranno al centro dell’incontro in programma per domani, 30 aprile, a Roma, con la partecipazione dei vertici di Coldiretti e di Olivér Várhelyi, Commissario europeo per la salute e il benessere degli animali.

La sicurezza alimentare nell’era della crisi energetica

In un contesto di crescente incertezza economica e energetica, la sicurezza alimentare diventa una delle principali preoccupazioni per i cittadini e per le istituzioni europee. La crisi energetica sta infatti influenzando il costo della produzione agricola e alimentare, con impatti diretti sulla disponibilità e sul prezzo dei cibi. Durante l’incontro, i leader di Coldiretti discuteranno con Olivér Várhelyi dei rischi legati alla diffusione di prodotti ultra-processati, che potrebbero compromettere ulteriormente la qualità dell’alimentazione dei cittadini europei.

Uno dei temi più rilevanti dell’incontro sarà la discussione sulla richiesta degli agricoltori italiani di introdurre l’etichetta d’origine su tutti i prodotti alimentari venduti in Europa. La manifestazione dei diecimila agricoltori al Brennero ha messo in evidenza la necessità di maggiore trasparenza per i consumatori, che chiedono di sapere con certezza l’origine dei cibi che acquistano. Questo passo è ritenuto fondamentale per tutelare le produzioni locali e per contrastare le frodi alimentari che danneggiano il settore agricolo e la salute pubblica.

I rischi dei prodotti ultra-processati

Un altro tema di rilevo durante il convegno sarà il confronto sui rischi legati alla diffusione dei prodotti ultra-processati. Questi alimenti, spesso ricchi di grassi saturi, zuccheri e additivi, sono considerati dannosi per la salute a lungo termine. Il rischio è che la crescente industrializzazione del settore alimentare possa compromettere i benefici di un’alimentazione più naturale, come quella che segue i principi della Dieta Mediterranea, che è da sempre considerata un modello di salute per l’uomo e per l’ambiente. A questo riguardo, l’intervento del prof. Antonio Gasbarrini, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Aletheia e Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, si concentrerà sull’importanza di orientare la ricerca scientifica verso l’adozione di stili di vita sani e di un’alimentazione equilibrata.

Le conclusioni dell’incontro: un impegno per il futuro

L’incontro si concluderà con le dichiarazioni finali di Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, che sottolineerà l’urgenza di adottare politiche chiare e mirate per affrontare le sfide legate alla sicurezza alimentare e per garantire ai consumatori prodotti di qualità, sicuri e trasparenti. L’incontro di domani rappresenta un momento cruciale per definire le politiche alimentari future dell’Europa, in un periodo in cui la sicurezza e la salute degli alimenti sono questioni più che mai urgenti. La speranza è che la voce degli agricoltori e dei consumatori venga ascoltata con attenzione e che le decisioni politiche future possano rispondere in modo adeguato alle necessità di tutti.

L’evento si terrà dalle ore 9.30 nella Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi, a Roma, dove saranno presenti anche rappresentanti istituzionali e esperti del settore alimentare e agricolo. La giornata di discussione promette di essere un momento di confronto fondamentale per il futuro della sicurezza alimentare in Europa.