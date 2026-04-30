Il gigante europeo torna a ruggire: Ariane 6 porta Amazon Leo in orbita

L’Europa si prepara a illuminare nuovamente il cielo sopra la Guyana Francese con il lancio del suo vettore più potente, l’Ariane 6, previsto oggi. Dalla base spaziale di Kourou, la missione denominata VA268 porterà in orbita 32 satelliti della costellazione Amazon Leo, il progetto con cui il colosso dell’e-commerce intende sfidare il dominio di Starlink nel settore della banda larga globale. Questo volo rappresenta un passaggio fondamentale per l’autonomia tecnologica del vecchio continente, consolidando al contempo una partnership strategica con l’azienda di Jeff Bezos. La finestra di lancio si aprirà alle 10:08 ora italiana. Si tratta del 7° volo assoluto per questo razzo, che sfrutterà la sua versione più imponente per completare il rilascio del carico in meno di 2 ore.

La forza bruta di Ariane 64

La missione odierna vedrà protagonista la variante più muscolosa del razzo europeo, nota come Ariane 64. Questa configurazione si distingue per la presenza di 4 booster a propellente solido P120C, motori a pezzo unico tra i più potenti al mondo. L’aggiunta di questi 4 elementi propulsivi raddoppia letteralmente le capacità del vettore rispetto alla versione base a 2 booster, permettendogli di trasportare fino a 21,6 tonnellate in orbita terrestre bassa.

Un altro elemento sbalorditivo è il “fairing“, la carenatura superiore che protegge il carico durante l’ascesa. Lunga ben 20 metri, questa struttura è talmente voluminosa da poter ospitare idealmente una balena azzurra. Al suo interno, per il volo VA268, trovano posto i 32 satelliti Amazon Leo, che verranno rilasciati con estrema precisione al termine di una sequenza di volo automatizzata gestita da Arianespace.

Project Kuiper: l’alternativa di Amazon a Starlink

Amazon Leo, precedentemente noto come Project Kuiper, è la risposta di Seattle alla megacostellazione Starlink di Elon Musk. Sebbene il progetto di Amazon preveda una flotta finale di circa 3.200 satelliti – una cifra inferiore rispetto ai 10mila già messi in campo da SpaceX – l’obiettivo rimane lo stesso: fornire internet ad alta velocità in ogni angolo del pianeta. Per completare questa rete, Amazon ha pianificato oltre 80 lanci affidandosi a diversi partner mondiali, tra cui spicca proprio l’impegno con l’industria europea.

Quello di oggi è il 2° lancio dell’Ariane 64 dedicato a questo progetto, dopo il successo ottenuto a febbraio. Amazon ha già prenotato un totale di 18 voli con l’Ariane 6, dimostrando una fiducia profonda nelle capacità del lanciatore europeo per costruire la propria infrastruttura digitale nello Spazio. Ad oggi, solo 10 missioni totali sono state effettuate per la costellazione Kuiper, l’ultima delle quali avvenuta lunedì scorso con un razzo Atlas V.

Un successo corale per l’industria europea

Dietro la maestosità dell’Ariane 6 si nasconde un enorme sforzo collaborativo coordinato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il programma coinvolge una rete industriale che si estende su 13 nazioni europee, con ArianeGroup nel ruolo di principale appaltatore e Arianespace come fornitore dei servizi di lancio. Questa sinergia internazionale permette di mantenere standard di affidabilità elevatissimi, monitorando costantemente ogni anomalia e lavorando su continui miglioramenti delle prestazioni.

L’ESA non si limita a supervisionare lo sviluppo tecnico, ma sostiene attivamente lo sfruttamento commerciale del sistema per garantire agli Stati membri un accesso indipendente e sicuro allo Spazio. Con il successo di missioni come la VA268, l’Europa riafferma la sua posizione di leader nel mercato dei lanci pesanti, offrendo una piattaforma versatile capace di rispondere alle esigenze dei più grandi player mondiali della tecnologia.