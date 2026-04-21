Il grande addio della Cometa Pan-STARRS: come vedere il visitatore millenario

L’alba di questo martedì 21 aprile ha regalato un palcoscenico celeste di rara bellezza, dove la protagonista assoluta è stata la cometa C/2025 R3 Pan-STARRS, ormai prossima a salutare definitivamente i nostri cieli. In queste ore conclusive della sua visibilità per l’emisfero settentrionale, il corpo celeste sfida l’occhio degli osservatori posizionandosi molto bassa sull’orizzonte orientale, proprio mentre lo sciame delle meteore Liridi raggiunge il suo massimo picco di attività. Si tratta di una delle ultimissime occasioni per ammirare questo messaggero ghiacciato prima che il bagliore solare e il suo moto orbitale lo rendano invisibile alle nostre latitudini. Nonostante la levataccia necessaria, lo sforzo è ampiamente ripagato dalla possibilità di osservare un oggetto che solca lo Spazio profondo da millenni e che non tornerà a trovarci per moltissimo tempo.

Identikit di un viaggiatore millenario

Scoperta nel settembre 2025 dal sistema di rilevamento Pan-STARRS nelle Hawaii, questa cometa rappresenta un reperto fossile della formazione del nostro Sistema Solare. Il suo viaggio attorno al Sole è un’odissea ciclica che si ripete ogni 170mila anni circa, un dato che rende il passaggio attuale un evento irripetibile per l’umanità contemporanea. Dopo aver raggiunto il perielio lo scorso 19 aprile, la C/2025 R3 ha iniziato la sua manovra di allontanamento dalla nostra stella, trovandosi oggi a una distanza di circa 78 milioni di km dal Sole.

Sebbene la sua magnitudine attuale sia stimata intorno a +4.7, valore che la porrebbe tecnicamente al limite della visibilità a occhio nudo, la realtà osservativa è più complessa. La sua posizione radente l’orizzonte e l’interferenza della luce aurorale rendono quasi indispensabile l’utilizzo di un buon binocolo, come un classico 10×50, per riuscire a distinguere la sua chioma diffusa e la sottile coda di polveri dal chiarore del cielo mattutino.

Una guida pratica per non perdere la rotta

Per individuare con successo la Pan-STARRS in questo scorcio finale di aprile, è necessario puntare lo sguardo verso l’orizzonte orientale circa un’ora prima del sorgere del Sole, assicurandosi di avere una visuale completamente libera da palazzi o vegetazione. Il punto di riferimento principale è il Grande Quadrato di Pegaso, un imponente rombo formato da 4 stelle brillanti che sorge proprio a Est. Una volta individuata la stella Algenib, ovvero il vertice del quadrato più vicino alla linea dell’orizzonte, la cometa si troverà proprio al di sotto di essa, immersa nella costellazione dei Pesci.

È importante armarsi di pazienza e attendere che l’oggetto emerga dalle brume dell’orizzonte, tenendo presente che il tempo a disposizione è pochissimo prima che il Sole inondi il cielo di luce. La cometa si presenterà come una piccola macchia di luce lattiginosa.

Le prossime notti segneranno il passaggio di consegne tra i 2 emisferi del nostro pianeta. Mentre per noi abitanti del Nord la finestra di osservabilità si chiuderà entro l’inizio della prossima settimana, gli osservatori del Sud inizieranno a godere dello spettacolo dalla fine di aprile. Per loro, la cometa Pan-STARRS sarà visibile al tramonto, sull’orizzonte occidentale, proprio nei giorni del suo massimo avvicinamento alla Terra previsto per il 27 aprile.