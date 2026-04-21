Lampi di storia nel cielo d’aprile: tornano le Liridi, le meteore dei faraoni e degli imperatori

Il cielo notturno si appresta a ospitare uno degli spettacoli più antichi e affascinanti della storia dell’astronomia, un evento che l’umanità osserva con il naso all’insù da oltre 27 secoli. Si tratta delle Liridi, uno sciame meteorico che vanta il primato di essere tra i primi mai documentati, con testimonianze risalenti addirittura al 687 a.C. descritte con cura nelle antiche cronache cinesi. Queste scie luminose, che solcavano l’oscurità già ai tempi dei grandi faraoni egizi e dei primi imperatori d’Oriente, continuano a ripetersi con immutata precisione millenaria. Quest’anno, il picco massimo è previsto intorno al 22 aprile, offrendo una finestra temporale ideale per chiunque desideri scorgere queste scie luminose che solcano l’atmosfera. La Luna, trovandosi in una fase di falce crescente, non rovinerà la festa: il suo tramonto poco dopo la mezzanotte garantirà il buio profondo necessario per esaltare la brillantezza delle meteore. Preparatevi dunque a un incontro ravvicinato con frammenti di storia cosmica che viaggiano a velocità vertiginose, pronti a illuminare l’oscurità con lampi improvvisi che squarciano il silenzio della volta celeste proprio in queste ore.

Il cuore del fenomeno: la cometa Thatcher e la costellazione della Lira

Le Liridi prendono il nome dalla costellazione della Lira, il punto del cielo chiamato radiante dal quale sembrano scaturire per un semplice effetto di prospettiva. In realtà, la loro vera origine è legata alla cometa C/1861 G1 Thatcher, un ammasso di ghiaccio e roccia scoperto nel XIX secolo che impiega ben 415 anni per completare un’orbita attorno al Sole. L’ultima volta che ha visitato il Sistema Solare interno era il 1861 e non tornerà a trovarci prima del 2278.

Tuttavia, ogni anno la Terra incrocia la scia di detriti lasciata dal suo passaggio. Quando questi piccoli grani di polvere entrano in contatto con l’atmosfera terrestre a una velocità di circa 47 km al secondo, bruciano istantaneamente creando le spettacolari stelle cadenti. Rispetto ad altri sciami come le Leonidi di novembre, che colpiscono la Terra frontalmente, le Liridi ci intercettano lateralmente, rendendo la loro traiettoria unica e la loro velocità leggermente più contenuta ma comunque impressionante.

Come prepararsi per un’osservazione perfetta

Sebbene le Liridi siano uno sciame di media intensità, con una frequenza che oscilla tra le 10 e le 20 meteore all’ora, possono riservare sorprese eccezionali attraverso esplosioni di attività improvvise. Per trasformare questa osservazione in un’esperienza memorabile, è fondamentale innanzitutto allontanarsi dalle luci cittadine cercando un luogo dove l’oscurità sia il più possibile assoluta. Una volta trovata la postazione ideale, il segreto risiede nella pazienza: gli occhi umani necessitano infatti di almeno 30 minuti per abituarsi al buio e raggiungere la massima sensibilità visiva. Durante questa attesa, è essenziale resistere alla tentazione di consultare lo smartphone, poiché la luce del display annullerebbe immediatamente l’adattamento della retina.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la NASA suggerisce di non fissare direttamente il punto di origine nella costellazione della Lira: spostando lo sguardo leggermente altrove, le scie luminose appariranno più lunghe e spettacolari grazie allo sfruttamento della visione periferica. Con un pizzico di fortuna, si potranno scorgere i cosiddetti “bolidi“, meteore dalla brillantezza eccezionale capaci di superare persino lo splendore del pianeta Venere.