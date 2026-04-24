Il “Kraken” del Cretaceo: scoperti i resti di un Polpo gigante grande 19 metri!

Il fascino delle creature che un tempo popolavano le profondità marine ha sempre alimentato miti e leggende, ma oggi la realtà sembra superare la fantasia. Una scoperta paleontologica senza precedenti ha scosso la comunità scientifica internazionale, portando alla luce le prove tangibili di un predatore che molti consideravano solo un racconto folcloristico: il vero Kraken. Le recenti analisi pubblicate sulla rivista Science, e rilanciate con grande enfasi dalle pagine del Washington Post, confermano che durante il periodo del Tardo Cretaceo gli oceani erano il dominio di polpi giganti dalle proporzioni sbalorditive. Questa rivelazione, che giunge come un’esclusiva per chi segue con passione l’evoluzione della vita sulla Terra, ribalta decenni di certezze scientifiche sulla gerarchia alimentare degli antichi mari, dimostrando che i cefalopodi avevano raggiunto dimensioni paragonabili a quelle delle moderne balene.

Nanaimoteuthis: il predatore supremo del Cretaceo

Al centro di questa straordinaria ricerca troviamo una specie finora sconosciuta, denominata Nanaimoteuthis haggarti. Grazie al ritrovamento di resti fossili in Giappone e sull’Isola di Vancouver, i ricercatori guidati dall’Università di Hokkaido hanno potuto stimare le dimensioni di questo mostro marino. Si parla di una lunghezza totale che poteva raggiungere i 19 metri, superando di gran lunga il calamaro gigante attuale. Immaginate un predatore lungo quanto un autobus di linea, dotato di tentacoli agili e di una potenza fisica capace di rivaleggiare con i leggendari mosasauri. Per i nostri lettori è affascinante notare come la biologia di questi animali sia rimasta per milioni di anni un segreto ben custodito, principalmente a causa della natura molle dei loro corpi che raramente lascia tracce nel registro fossile. Eppure, proprio i pochi frammenti sopravvissuti hanno permesso di ricostruire l’immagine di un predatore che non temeva confronti.

L’analisi dei becchi fossili e i segreti di un’intelligenza millenaria

La chiave di questa scoperta risiede nell’analisi dei becchi fossili, l’unica parte dura e resistente dei polpi che riesce a pietrificarsi nel tempo. Gli scienziati, come sottolineato nel resoconto del Washington Post, hanno utilizzato tecniche di scansione digitale avanzata per studiare i segni di usura su questi apparati boccali. I risultati sono stati sorprendenti: i graffi e le scheggiature presenti sui becchi di Nanaimoteuthis indicano che questi animali si nutrivano di prede dotate di gusci duri o di scheletri ossei massicci, esercitando una forza di morso devastante. Ma c’è di più. I ricercatori hanno osservato un’usura asimmetrica che suggerisce una sorta di “lateralità” o handedness, un tratto tipico di organismi dotati di un sistema nervoso complesso e di una forma primordiale di intelligenza. Questo significa che il Kraken non era solo una massa di muscoli e tentacoli, ma un cacciatore tattico capace di elaborare strategie complesse per sopraffare le sue prede.

Un nuovo equilibrio negli ecosistemi oceanici del passato

L’esistenza di polpi di queste dimensioni costringe i paleontologi a riscrivere intere pagine di storia naturale. Fino ad oggi si pensava che i rettili marini come i plesiosauri fossero i dominatori incontrastati delle acque del Cretaceo. Tuttavia, l’inserimento di un cefalopode gigante come predatore alfa suggerisce un ecosistema molto più dinamico e competitivo. Questi giganti tentacolati occupavano probabilmente le profondità oceaniche, zone dove la luce solare fatica a penetrare, agendo come guardiani degli abissi. La scoperta di Nanaimoteuthis ci permette di comprendere meglio come la natura abbia sperimentato forme di gigantismo estremo non solo nei vertebrati, ma anche negli invertebrati, portando la biodiversità preistorica a livelli di complessità che stiamo iniziando a decifrare solo ora.

L’importanza della scoperta per la scienza moderna

Oltre al valore storico e paleontologico, questo ritrovamento apre nuove strade per la biologia marina contemporanea. Comprendere come i polpi siano riusciti a raggiungere tali dimensioni nel passato può aiutarci a prevedere le risposte dei moderni cefalopodi ai cambiamenti climatici e alle trasformazioni degli oceani. La ricerca, ampiamente documentata dalle cronache internazionali e ripresa con rigore dal Washington Post, dimostra che la terra ha ancora segreti immensi da rivelare. Per il pubblico italiano, da sempre legato culturalmente al mare e alle sue meraviglie, sapere che la leggenda del Kraken ha un fondo di verità scientifica aggiunge un velo di mistero in più ad ogni sguardo rivolto verso l’orizzonte. Siamo di fronte a una nuova era di scoperte, dove la tecnologia digitale ci permette di dare un volto e una dimensione ai mostri che hanno governato il pianeta milioni di anni prima della nostra comparsa.