Il litio europeo nasce in Finlandia: la prima filiera completa prende forma

Nel cuore della Finlandia occidentale prende forma una svolta strategica per l’Europa: la nascita della prima filiera integrata del litio, capace di coprire tutte le fasi produttive, dall’estrazione alla raffinazione. Un progetto ambizioso che si inserisce nella corsa globale alle materie prime critiche, sempre più decisive per l’economia tecnologica contemporanea. Tra paesaggi segnati da scavi e crateri, camion carichi di roccia e minerali attraversano la miniera a cielo aperto di Syvajarvi, nel comune di Kaustinen. Qui viene estratto lo spodumene, un minerale contenente ossido di litio, destinato a diventare componente chiave per batterie di nuova generazione. Il sito rappresenta un unicum nel panorama europeo: tutte le fasi produttive sono concentrate in un raggio di poco più di 40 km, riducendo tempi, costi e impatto logistico.

Il litio è ormai considerato una risorsa strategica globale, spesso paragonata al petrolio del secolo scorso per la sua centralità nello sviluppo industriale. È fondamentale per dispositivi elettronici, smartphone e soprattutto per i veicoli elettrici, cuore della transizione energetica. In questo contesto, la forte dipendenza europea dalle importazioni, in particolare dalla Cina e da altri grandi produttori, ha spinto governi e aziende a investire in progetti locali.

Un progetto per rafforzare l’autonomia europea

L’iniziativa finlandese, del valore di circa 783 milioni di euro, mira proprio a rafforzare l’autonomia del continente. Una volta completata, la filiera produrrà idrossido di litio di qualità adatta alle batterie, destinato all’industria europea. Il processo prevede il trasporto del minerale a un impianto di concentrazione vicino, dove verrà trasformato in un materiale simile alla sabbia, per poi essere raffinato e reso utilizzabile nella produzione industriale.

Un banco di prova tecnologico e industriale

Il progetto, noto come Keliber, si estende su un’area di oltre 500 km quadrati e comprende, oltre a Syvajarvi, altri 6 potenziali siti minerari. A sostenerlo è una joint venture internazionale: il gruppo minerario sudafricano Sibanye-Stillwater detiene la quota di maggioranza, affiancato dal Finnish Minerals Group e da investitori locali. Nonostante le dimensioni relativamente contenute della miniera principale, il suo valore strategico è elevato. L’iniziativa rappresenta infatti un banco di prova tecnologico e industriale per nuove modalità di produzione sostenibile e integrata, oltre a segnare il primo grande investimento europeo per alcuni degli attori coinvolti.

Secondo le stime, l’impianto entrerà a pieno regime entro i prossimi due anni. Se le aspettative saranno confermate, la Finlandia potrebbe diventare uno snodo cruciale nella catena di approvvigionamento del litio in Europa, contribuendo a ridefinire gli equilibri globali di una risorsa sempre più centrale per il futuro energetico e digitale del pianeta.