Il Ponte sottomarino tra Europa e Africa: rilanciato il progetto del tunnel dello Stretto di Gibilterra tra Spagna e Marocco per i Mondiali del 2030

L’ambizioso sogno di collegare fisicamente l’Europa e l’Africa sta vivendo una fase di accelerazione senza precedenti dopo decenni di studi preliminari e rinvii. Il progetto di un tunnel ferroviario sottomarino che attraversi lo Stretto di Gibilterra è tornato prepotentemente al centro dell’agenda politica internazionale grazie alla designazione congiunta di Spagna, Marocco e Portogallo come paesi ospitanti dei Mondiali di Calcio 2030. Questa opportunità sportiva e diplomatica ha fornito l’impulso necessario per trasformare una visione storica in una priorità infrastrutturale concreta che promette di rivoluzionare il commercio e il trasporto passeggeri tra i due continenti.

La rinascita del collegamento fisso tra Spagna e Marocco

Le radici di questa imponente opera risalgono alla fine degli anni Settanta, ma è solo negli ultimi mesi che i governi di Madrid e Rabat hanno riattivato ufficialmente la Commissione Mista Ispano-Marocchina. Questo organismo coordina l’operato delle due società statali dedicate al progetto, ovvero la spagnola SECEGSA e la marocchina SNED. Secondo le fonti ufficiali del Ministero dei Trasporti spagnolo, la cooperazione bilaterale ha ricevuto un nuovo mandato per aggiornare gli studi di fattibilità tecnica alla luce delle moderne tecnologie di scavo. Il riavvicinamento diplomatico tra i due regni ha permesso di superare le passate tensioni, ponendo le basi per un’infrastruttura che non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di stabilità geopolitica nel Mediterraneo.

Le specifiche tecniche di un’opera che sfida la natura

Dal punto di vista ingegneristico, il tunnel dello Stretto di Gibilterra rappresenta una sfida ben più complessa rispetto al Tunnel della Manica che unisce Francia e Regno Unito. Il percorso individuato come più idoneo, noto come Rotta di Soglia, si estende tra Punta Paloma in Spagna e Capo Malabata in Marocco. Questa traiettoria prevede una lunghezza totale di circa 38,7 chilometri, di cui ben 27,8 chilometri verrebbero scavati direttamente sotto il fondale marino. A differenza del collegamento franco-britannico, che raggiunge profondità relativamente moderate, il tunnel africano dovrebbe scendere fino a 475 metri sotto il livello del mare. Questa profondità estrema richiede soluzioni tecnologiche all’avanguardia per gestire la pressione idrostatica e la complessa geologia dello stretto, caratterizzato da forti correnti e dalla presenza di placche tettoniche attive.

L’impatto dei Mondiali 2030 sulla tabella di marcia

La scelta della FIFA di assegnare la Coppa del Mondo 2030 alla candidatura tripartita ha agito come un catalizzatore finanziario e politico fondamentale. Le autorità marocchine, guidate dal Ministero delle Attrezzature e dell’Acqua, hanno espresso la chiara volontà di completare almeno una parte funzionale dell’opera entro l’inizio del torneo. L’obiettivo è creare un corridoio logistico che permetta ai tifosi e alle delegazioni di spostarsi rapidamente tra le città ospitanti come Madrid, Siviglia, Tangeri e Casablanca. Sebbene il completamento totale dell’opera entro il 2030 sia considerato da molti esperti una sfida ai limiti del possibile, l’urgenza dell’evento sportivo sta garantendo un flusso costante di investimenti e una semplificazione delle procedure burocratiche per le valutazioni di impatto ambientale.

Geopolitica e vantaggi economici per i due continenti

Le implicazioni di questo collegamento fisso vanno ben oltre il semplice trasporto di passeggeri. Una volta a regime, il tunnel potrebbe gestire milioni di tonnellate di merci ogni anno, integrando le reti ferroviarie ad alta velocità europee con quelle africane. Il Marocco ha investito massicciamente nella sua rete ferroviaria Al Boraq, la prima linea ad alta velocità del continente, che troverebbe nel tunnel il suo naturale sbocco verso i mercati dell’Unione Europea. Questo corridoio faciliterebbe l’esportazione di prodotti agricoli e industriali dal Marocco, riducendo drasticamente i tempi di transito rispetto ai traghetti attuali, spesso soggetti alle condizioni meteorologiche avverse dello stretto. Inoltre, il progetto si inserisce nella visione a lungo termine dell’Unione Africana per una maggiore integrazione infrastrutturale del continente.

Sfide geologiche e sicurezza nel sottosuolo marino

La regione dello Stretto di Gibilterra è una delle zone sismicamente più monitorate al mondo per via della convergenza tra la placca euroasiatica e quella africana. Gli studi condotti dalla SECEGSA evidenziano la necessità di utilizzare macchine per lo scavo di tunnel (TBM) progettate specificamente per terreni instabili e pressioni elevate. Il tunnel non consisterebbe in un unico condotto, ma in un sistema composto da due gallerie ferroviarie parallele e una galleria di servizio centrale per la sicurezza e l’evacuazione in caso di emergenza. La gestione della ventilazione e del drenaggio dell’acqua a quasi mezzo chilometro di profondità rappresenta un ulteriore ostacolo tecnico che richiederà la collaborazione dei migliori consorzi ingegneristici mondiali.

Il finanziamento e la partecipazione internazionale

Un’opera di tale portata richiede un impegno finanziario stimato tra i 6 e i 10 miliardi di euro, una cifra che necessita del coinvolgimento di istituzioni finanziarie internazionali. La Banca Mondiale, la Banca Europea per gli Investimenti e la Banca Africana di Sviluppo hanno mostrato un interesse preliminare nel sostenere il progetto, considerandolo strategico per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del trasporto merci. Il tunnel contribuirebbe in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2, spostando gran parte del traffico commerciale dalla gomma e dall’aria verso la ferrovia, in linea con gli obiettivi del Green Deal Europeo. La partecipazione di partner globali sarà determinante non solo per la copertura dei costi, ma anche per garantire l’applicazione dei più alti standard di sicurezza e sostenibilità ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell’infrastruttura.