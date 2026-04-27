Il Ponte sullo Stretto, una necessità antichissima: un saggio geografico del 1926 rivela quanto l’unione di Calabria e Sicilia sia indispensabile da sempre

Nel panorama geopolitico della primavera del 2026, lo Stretto di Messina è tornato a essere l’epicentro di una riflessione che trascende i confini locali per abbracciare una dimensione continentale. Mentre le comunità di Reggio Calabria e Messina si apprestano a definire i nuovi assetti amministrativi con le imminenti elezioni comunali, il dibattito tecnico si è spostato sulla strategicità militare e logistica dell’Area Metropolitana dello Stretto. La recente ipotesi di includere la realizzazione del Ponte sullo Stretto tra le grandi opere di interesse NATO, per garantire la fluidità dei trasporti e della logistica verso il fianco sud dell’Europa, ha riacceso i riflettori sulla necessità di un collegamento stabile.

In questo fermento scientifico e politico, emerge con forza un documento esclusivo che getta una luce nuova sulla fattibilità dell’opera. Si tratta di un’approfondita monografia antropogeografica del 1926, ritrovata grazie alla preziosa disponibilità della Fondazione Piccolo Museo San Paolo di Reggio Calabria. Un sentito ringraziamento va alla Fondazione e al suo Presidente, il dottor Giacomo Oliva, per aver permesso lo studio di questo volume antico, parte della prestigiosa biblioteca creata da Monsignor Francesco Gangemi, che già cento anni fa delineava con rigore scientifico le ragioni geologiche e naturali che rendono l’unione delle due sponde un imperativo geografico.

La struttura geologica e l’ossatura cristallina della regione dello Stretto

L’indagine scientifica condotta da Sebastiano Crinò nel 1926 partiva da un presupposto geologico fondamentale: l’identità di struttura tra i due versanti. Lo studio evidenzia come l’ossatura della regione sia costituita da rocce cristalline antichissime, quali graniti, gneiss, micacisti e filladi, che formano una base solida e continua sotto il braccio di mare. Questa continuità geologica è visibile nel confronto tra le creste dei Peloritani in Sicilia e i pianalti dell’Aspromonte in Calabria, i quali, nonostante l’asimmetria morfologica — con il versante calabrese quasi triplo per superficie rispetto a quello siciliano — condividono la medesima genesi. Il saggio analizza con precisione le superfici comprese tra le varie isopse, dimostrando che la regione dello Stretto è un’individualità geografica ben distinta, dove il mare non agisce come interruzione, ma come elemento di unione. La sismicità della zona, tragicamente nota dopo gli eventi del 1908, viene trattata non come un ostacolo insormontabile, ma come un fattore condizionante che impone lo studio di terreni scioglibili rispetto a quelli cristallini, suggerendo che le opere di ingegneria debbano ancorarsi proprio a quel “fondamento di roccia durissima” che i geologi del tempo avevano già individuato con accuratezza.

Idrodinamica e oceanografia delle correnti di marea nello Stretto

Dal punto di vista naturalistico e oceanografico, lo Stretto di Messina si presenta come una configurazione ad imbuto che genera dinamiche idrauliche uniche nel Mediterraneo. Crinò descriveva minuziosamente le correnti di marea, note come “reme”, che alternano il loro corso tra lo Jonio e il Tirreno ogni sei ore. Questo conflitto tra mari adiacenti produce i celebri vortici, o “garofani”, che nella letteratura classica alimentarono i miti di Scilla e Cariddi. Scientificamente, lo studio del 1926 dimostra che la violenza di tali correnti, che in alcuni momenti causano persino la risalita in superficie di pesci abissali rarissimi, è massima nella zona settentrionale dove la soglia sottomarina tra Ganzirri e Punta Pezzo riduce la profondità a meno di cento metri. Questa conformazione a soglia è di vitale importanza per la progettazione infrastrutturale, poiché definisce il punto di minima larghezza, circa 3,1 chilometri, dove il substrato cristallino emerge quasi al livello del mare sotto le sabbie recenti. Lo studio idrografico condotto all’epoca dalla Regia Marina e citato nel volume confermava che il fondo dello Stretto è costituito prevalentemente da ghiaie grosse e materiali resistenti, ideali per sostenere piloni o per lo scavo di tunnel, smentendo l’idea di un fondale instabile o fangoso.

L’evoluzione dei trasporti e la spinta antropogeografica verso il 2026

L’importanza antropogeografica dello Stretto è documentata da Crinò attraverso un’analisi rigorosa dei flussi di traffico e della crescita demografica tra il 1905 e il 1925. I dati statistici riportati nel volume mostrano un incremento verticale del movimento viaggiatori e merci, passati in vent’anni da poche decine di migliaia a quasi mezzo milione di transiti annuali. Oggi, per rendere l’idea, siamo a 11 milioni di transiti annuali. Ebbene, pur con numeri molto più bassi, già allora, l’autore denunciava la “incomoda strozzatura” causata dalla dipendenza dai traghetti e dai ferry-boats, i quali, pur essendo un compimento del servizio ferroviario, non potevano soddisfare le esigenze di un’Italia che intendeva modernizzarsi. E figuriamoci oggi, nell’era dell’alta velocità ferroviaria e delle autostrade per automobili, camion e tir che viaggiano a 130km/h di media, che cosa significa perdere ore per attraversare tre soli chilometri di mare. Nel contesto odierno, infatti, le riflessioni di Crinò sulla centralità dello Stretto appaiono profetiche. Egli vedeva nell’unione stabile la chiave per permettere alle grandi aree agricole e industriali della Sicilia di gravitare sui porti di Napoli e Bari, trasformando lo Stretto in un ponte tra il Tirreno e lo Jonio, capace di attrarre i traffici provenienti dall’Oriente e dal Canale di Suez.

Visioni ingegneristiche storiche tra gallerie elicoidali e ponti tubolari

Il volume del museo offre una rassegna tecnica di straordinario interesse sui progetti che hanno preceduto la visione attuale del 2026. Particolarmente rilevante è il progetto dell’ingegner Federico Gabelli, che proponeva una galleria sottomarina elicoidale della lunghezza di 13,5 chilometri per gestire le pendenze ferroviarie senza compromettere la velocità dei convogli. Ancora più visionario era il “ponte tubolare natante interacqueo” dell’ingegner Fornara, una struttura immersa a venti metri sotto il livello del mare, ancorata al fondo e protetta dal moto ondoso, che Crinò considerava un’alternativa valida alla galleria scavata. Questi studi, basati sulla convinzione che il fondo dello Stretto sia impermeabile e costituito da roccia durissima, dimostrano che la sfida ingegneristica non è una novità dell’ultima ora, ma una riflessione maturata in decenni di scienza applicata. L’analisi si conclude con l’invocazione a non lasciare ai posteri soltanto passività di debiti, ma il “capitale attivo” di un’infrastruttura che, eliminando l’isolamento della Sicilia, possa consolidare l’unità economica della nazione, un obiettivo che oggi, a distanza di un secolo, appare finalmente a portata di mano.