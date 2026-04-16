Il Regno Unito abolirà la tassa sul carbonio dal 2028: novità nella politica energetica

Il governo del Regno Unito ha annunciato l’abolizione della tassa sul carbonio applicata alla produzione di energia elettrica a partire da aprile 2028. La misura segna un cambiamento significativo nella strategia energetica del Paese, che negli ultimi anni ha accelerato la transizione verso fonti rinnovabili. Introdotta nell’aprile 2013, la Carbon Price Support (CPS) era stata concepita per scoraggiare l’utilizzo di combustibili fossili, rendendo più costosa la produzione di energia da fonti altamente inquinanti come il carbone. Per oltre un decennio, questa tassa ha rappresentato uno strumento chiave per indirizzare il sistema energetico verso obiettivi climatici più ambiziosi, contribuendo in modo concreto alla riduzione delle emissioni nel settore elettrico.

Le ragioni della decisione del governo

Secondo quanto dichiarato da Dan Tomlinson, segretario al Tesoro, la tassa ha ormai raggiunto il suo obiettivo principale e non è più adeguata al contesto attuale. In una comunicazione scritta al Parlamento, Tomlinson ha sottolineato come il carbone sia stato progressivamente eliminato dalla rete elettrica britannica, rendendo superfluo uno strumento pensato per contrastarne l’uso. Già nella legge di bilancio dello scorso anno, il governo aveva congelato il valore della CPS a 18 sterline per tonnellata di CO₂ fino al 2028, segnale di una graduale uscita dalla misura. L’abolizione si inserisce inoltre in una strategia più ampia volta a contenere l’aumento dei costi energetici, che negli ultimi anni hanno pesato su famiglie e imprese.

Transizione energetica e obiettivi al 2030

La decisione del governo britannico è strettamente legata ai progressi compiuti nella transizione energetica. L’ultima centrale elettrica a carbone del Paese ha cessato l’attività nel 2024, segnando un passaggio storico verso un sistema energetico più sostenibile. Parallelamente, Londra ha intensificato gli investimenti nelle energie rinnovabili, con l’obiettivo di decarbonizzare in larga parte il settore elettrico entro il 2030. Il piano “Clean Power 2030” mira infatti a ridurre drasticamente la dipendenza dai combustibili fossili, considerati non solo inquinanti ma anche soggetti a forti oscillazioni di prezzo. In questo contesto, la CPS viene considerata uno strumento ormai superato, non più necessario per incentivare la transizione.

Il ruolo del mercato delle emissioni

Nonostante l’abolizione della tassa, i produttori di energia elettrica da combustibili fossili continueranno a sostenere costi legati alle emissioni attraverso il sistema britannico di scambio delle quote di carbonio. Attualmente, i prezzi di riferimento in questo mercato si aggirano intorno alle 49 sterline per tonnellata di CO₂, una cifra significativamente superiore rispetto alla CPS. Questo sistema continuerà quindi a esercitare una pressione economica sulle fonti più inquinanti, garantendo che il processo di decarbonizzazione non subisca rallentamenti. La scelta del governo appare dunque come un riequilibrio degli strumenti disponibili, puntando su meccanismi di mercato già consolidati piuttosto che su una tassazione aggiuntiva.

Impatti e prospettive future

L’eliminazione della Carbon Price Support potrebbe avere effetti rilevanti sia sul mercato energetico sia sulle bollette dei consumatori. Riducendo i costi per i produttori, il governo spera di contribuire a stabilizzare i prezzi dell’energia, senza compromettere gli obiettivi climatici. Tuttavia, resta da vedere se questa scelta sarà sufficiente a bilanciare le esigenze economiche con quelle ambientali nel lungo periodo. Il Regno Unito si trova ora in una fase avanzata della sua transizione energetica, e le prossime politiche saranno cruciali per consolidare i risultati ottenuti.