Il Regno Unito sospende il piano di cedere le Isole Chagos dopo l’opposizione degli USA

Il governo britannico ha annunciato la sospensione dell’accordo che prevedeva la cessione della sovranità delle Isole Chagos a Mauritius, incluse le isole che ospitano la base aerea strategica di Diego Garcia, utilizzata sia dagli Stati Uniti che dal Regno Unito. La decisione è arrivata a seguito delle critiche espresse dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha definito l’accordo come un “grande errore”. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Times, la legislazione che avrebbe dovuto supportare il trasferimento delle isole non sarà inclusa nell’agenda parlamentare del governo britannico.

La questione riguarda una base militare di grande importanza geopolitica, che gli Stati Uniti utilizzano per operazioni strategiche nell’Oceano Indiano e oltre. Nonostante l’accordo prevedesse il mantenimento del controllo britannico sulla base aerea di Diego Garcia tramite un contratto di locazione di 99 anni, il presidente Trump ha dichiarato che l’accordo non avrebbe portato alcun vantaggio alla sicurezza degli Stati Uniti.

Il coinvolgimento degli Stati Uniti e la posizione di Keir Starmer

Il governo britannico, tramite un portavoce di Downing Street, ha dichiarato che la sicurezza operativa a lungo termine della base di Diego Garcia continuerà ad essere una priorità assoluta. Inoltre, l’esecutivo di Keir Starmer ha sottolineato che proseguirà i colloqui con gli Stati Uniti e Mauritius per ottenere il pieno supporto di Washington, necessario per dare forza giuridica all’accordo. Starmer ha dichiarato che la cessione delle isole è una mossa positiva per il futuro delle operazioni della base, ma che senza l’approvazione formale degli Stati Uniti non sarà possibile andare avanti.

Il presidente Trump ha ripetutamente criticato Starmer, dicendo che la sua posizione sulla cessione delle isole era un errore che indebolirebbe il “legame speciale” tra i due paesi. Sebbene Trump avesse inizialmente affermato che l’accordo fosse il meglio che il primo ministro britannico potesse ottenere, ha successivamente parlato in termini più critici, sottolineando come Starmer non sia paragonabile a Winston Churchill, il leader britannico che ha rafforzato le relazioni anglo-americane.

L’alleanza anglo-americana messa alla prova

L’alleanza tra Washington e Londra ha vissuto alcune tensioni nelle ultime settimane, specialmente per la posizione di Starmer riguardo il conflitto israelo-iraniano. Il primo ministro ha infatti rifiutato di permettere a Trump di utilizzare le basi aeree britanniche per lanciare attacchi contro l’Iran, una mossa che ha suscitato malumori a Washington. Sebbene successivamente i soldati statunitensi abbiano ottenuto il permesso per lanciare attacchi definiti “difensivi”, l’incertezza e le divergenze su questi temi sembrano aver allontanato le due nazioni.

Le dichiarazioni critiche di Trump verso Starmer hanno messo in evidenza un indebolimento nelle relazioni tra i due paesi, che tradizionalmente si sono alleati in ambito militare e diplomatico. L’ipotesi di un riavvicinamento tra i due governi sembra quindi essere un obiettivo difficile da raggiungere, a meno che non venga risolto in modo soddisfacente il nodo delle Isole Chagos e altre divergenze politiche in corso.

Il futuro delle Isole Chagos e le implicazioni geopolitiche

La sospensione dell’accordo sulle Isole Chagos potrebbe avere ripercussioni sul piano geopolitico globale. Se il trasferimento della sovranità a Mauritius non dovesse andare in porto, la situazione potrebbe creare un conflitto di legittimità, considerando che le Nazioni Unite avevano già condannato la politica britannica nei confronti di Chagos, definendo l’occupazione come illegale. Tuttavia, la posizione strategica di Diego Garcia, che rimane cruciale per gli Stati Uniti e la sua capacità operativa in diverse aree sensibili del mondo, potrebbe influire sulle future decisioni politiche di Londra.

Nel frattempo, il governo britannico dovrà affrontare la sfida di mediare tra il supporto di Washington e la necessità di rispettare gli impegni internazionali presi con Mauritius. Come emerso dalle dichiarazioni ufficiali, Londra vuole trovare una soluzione che possa garantire la protezione della base, ma la questione rimane ancora irrisolta, con il rischio che l’alleanza con gli Stati Uniti venga messa a dura prova da queste tensioni.