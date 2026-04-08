Il ritorno di Artemis II, dal “rimbalzo” all’ammaraggio: l’ultima sfida infuocata di Orion

La storica missione Artemis II, il primo viaggio con equipaggio umano a spingersi oltre l’orbita terrestre bassa dai tempi gloriosi del programma Apollo, si avvicina al suo atto conclusivo e decisamente più critico: il rientro sulla Terra. Dopo aver circumnavigato la Luna e aver testato con estremo rigore i sistemi di supporto vitale della navicella Orion nel duro ambiente dello Spazio profondo, i 4 astronauti a bordo si preparano ad affrontare le temperature infernali e le immense forze aerodinamiche dell’impatto con la nostra atmosfera. Questa fase finale, che trasformerà un veicolo spaziale in una vera e propria stella cadente perfettamente controllata dai computer di bordo, rappresenta il culmine di innumerevoli anni di studio, pianificazione e innovazione ingegneristica da parte della NASA e dei suoi partner internazionali, costituendo il collaudo definitivo e irrinunciabile per garantire la totale sicurezza delle imminenti missioni destinate a camminare nuovamente sul suolo del Polo Sud lunare.

La traiettoria e l’abbandono del Modulo di Servizio

Prima di penetrare gli strati alti dell’atmosfera terrestre a una velocità impressionante di circa 40mila km/h (quasi Mach 32), la navicella Orion deve assumere la sua configurazione di rientro. La manovra preparatoria principale consiste nel distacco del Modulo di Servizio Europeo (ESM). Questo cilindro tecnologico, che ha fornito propulsione, energia solare, acqua e aria durante tutto il tragitto, esaurisce qui il suo compito. Una volta sganciato, l’ESM si disintegrerà in modo sicuro a causa dell’attrito atmosferico, lasciando la sola capsula tronco-conica dell’equipaggio, protetta dal suo massiccio scudo termico, pronta a tuffarsi verso il pianeta.

Il “salto della rana”: la tecnica dello skip re-entry

Per proteggere gli astronauti e garantire un atterraggio di estrema precisione, la NASA utilizza una tecnica innovativa chiamata “skip re-entry“, concettualmente simile a un sasso piatto che rimbalza sulla superficie di un lago. Orion entrerà nella parte superiore dell’atmosfera, sfrutterà la portanza aerodinamica per “saltare” brevemente verso l’alto uscendo parzialmente dall’atmosfera, per poi immergersi definitivamente in una seconda fase. Questa complessa manovra serve a dissipare gradualmente l’enorme energia cinetica del veicolo. Suddividendo l’impatto termico e aerodinamico, si abbassano i carichi gravitazionali a livelli facilmente tollerabili dal corpo umano e si impedisce allo scudo termico di superare i 2.800°C. Al contempo, il “rimbalzo” permette ai navigatori di estendere il raggio d’azione della capsula, controllando con millimetrica precisione il luogo dell’ammaraggio, indipendentemente dal punto esatto in cui la navicella ha intersecato per la prima volta l’atmosfera terrestre.

La danza dei paracadute nell’ultimo tratto

Superata la barriera del calore e l’interruzione temporanea delle comunicazioni radio causata dal plasma rovente che avvolge la navicella (il cosiddetto “blackout“), Orion si troverà nei cieli della bassa atmosfera. A circa 7mila metri di altitudine inizierà la vitale e coreografica sequenza di dispiegamento dei paracadute. Dapprima verranno espulsi i 2 piccoli paracadute estrattori (drogue), il cui compito è stabilizzare l’assetto della capsula e avviare la decelerazione. Successivamente, verranno estratti i 3 giganteschi paracadute principali, larghi quasi 35 metri ciascuno. Questi non si apriranno di scatto, ma si gonfieranno in diverse fasi controllate per evitare che la resistenza improvvisa dell’aria strappi i cavi di tenuta in Kevlar. Questo sistema frenerà progressivamente Orion fino a fargli raggiungere una dolce velocità di discesa di circa 30 km/h.

Lo splashdown e le complesse operazioni di recupero

Il traguardo finale di questa odissea spaziale moderna è fissato nell’Oceano Pacifico, al largo delle coste di San Diego, in California. È qui che avverrà lo splashdown, il momento in cui la base della capsula toccherà la superficie dell’acqua. Ad attendere l’equipaggio ci sarà una nave anfibia da trasporto della Marina degli Stati Uniti, affiancata da una flotta di elicotteri, piccole imbarcazioni veloci e un team di sommozzatori esperti (i cosiddetti Navy SEALs e subacquei della NASA).

Il personale di recupero raggiungerà rapidamente la navicella, metterà in sicurezza la zona verificando l’assenza di fumi tossici dai propulsori e stabilizzerà Orion attaccando un collare gonfiabile per mantenerla in posizione eretta tra le onde. A questo punto, il portellone laterale verrà aperto, permettendo ai medici di effettuare i primi controlli e assistendo i 4 astronauti nell’uscita dal veicolo. Infine, la capsula vuota verrà agganciata con dei cavi e trascinata all’interno del ponte allagabile della nave militare, archiviando con successo la missione e aprendo le porte all’era di Artemis III.