Il segreto dei giganti: perché Giove ha lune più grandi rispetto a Saturno

Nel vasto panorama del nostro Sistema Solare, i 2 giganti gassosi per eccellenza, Giove e Saturno, si distinguono per l’imponenza delle loro dimensioni e per la straordinaria complessità dei rispettivi sistemi satellitari. Sebbene Saturno detenga oggi il primato numerico con oltre 280 lune censite a fronte delle circa 100 di Giove, la distribuzione della massa tra questi corpi celesti evidenzia una differenza strutturale che ha sollevato numerosi interrogativi tra gli astrofisici. Mentre la famiglia gioviana ospita 4 satelliti massicci, tra cui Ganimede, la luna più grande del sistema, Saturno è caratterizzato dalla presenza solitaria del gigante Titano, circondato da una miriade di corpi minori. Uno studio innovativo condotto da ricercatori giapponesi e cinesi ha analizzato l’evoluzione termica e magnetica dei giovani pianeti per risolvere questo enigma millenario. Attraverso l’uso di simulazioni numeriche avanzate e modelli N-body, il team ha dimostrato che la chiave risiede nella struttura del disco di polveri e gas che originariamente circondava i pianeti. Questi risultati offrono una spiegazione coerente per il nostro vicinato spaziale e forniscono una base solida per la ricerca di esolune in orbita attorno a giganti gassosi lontani, aprendo nuove frontiere per l’astronomia moderna e la nostra comprensione dei sistemi planetari esterni.

La cavità magnetica di Giove

Il cuore della scoperta risiede nell’interazione tra il campo magnetico del pianeta in formazione e il suo disco circumplanetario, ovvero l’accumulo di materiale orbitante da cui nascono i satelliti. I ricercatori dell’Università di Kyoto, guidati dall’autrice Yuri I. Fujii, hanno simulato l’evoluzione termica e le strutture interne dei giovani giganti gassosi. I risultati indicano che Giove possedeva un campo magnetico estremamente potente durante la sua giovinezza. Questa forza è stata in grado di creare una “cavità magnetosferica” all’interno del disco circumplanetario. Tale spazio vuoto ha agito come una sorta di barriera o trappola, catturando le lune in formazione come Io, Europa e Ganimede. Impedendo loro di migrare troppo vicino al pianeta, il campo magnetico ha permesso a questi corpi di stabilizzarsi in orbite sicure e di mantenere le proprie imponenti dimensioni.

Il destino differente di Saturno

Al contrario, il giovane Saturno presentava un campo magnetico troppo debole per generare una simile cavità nel proprio disco. In assenza di questo scudo protettivo, le lune che tentavano di formarsi e migrare non sono riuscite a sopravvivere alle dinamiche gravitazionali e dissipative del disco gassoso. Di conseguenza, solo Titano è riuscito a emergere come unico satellite dominante, mentre il resto del materiale si è disperso o ha formato corpi molto più piccoli e il celebre sistema di anelli.

Questo modello fisico coerente ha implicazioni che superano i confini del nostro sistema planetario. Secondo le previsioni del team, i giganti gassosi con dimensioni pari o superiori a quelle di Giove tendono a sviluppare sistemi compatti con più lune grandi. Al contrario, i pianeti delle dimensioni di Saturno avrebbero maggiori probabilità di ospitare solo 1 o 2 satelliti maggiori. Lo studio pone le basi per le future osservazioni dei dischi circumplanetari extrasolari, offrendo agli astronomi uno strumento per prevedere la presenza di esolune attorno a pianeti lontani.