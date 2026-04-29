Il Senato approva il Decreto Ponte: l’Italia accelera sulle grandi opere e sul collegamento dello Stretto

L’aula del Senato ha sancito un passaggio fondamentale per l’assetto infrastrutturale italiano, concedendo il via libera al cosiddetto Decreto Ponte attraverso un voto di fiducia. Con una votazione che ha registrato 95 voti favorevoli, 58 contrari e un solo astenuto, il provvedimento si appresta ora a compiere l’ultimo passo verso la conversione in legge presso la Camera dei Deputati, dove l’iter dovrà concludersi necessariamente entro la scadenza del prossimo 10 maggio. Questa accelerazione legislativa non riguarda esclusivamente il mastodontico progetto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, ma si inserisce in una visione più ampia di riorganizzazione dei cantieri e delle opere pubbliche su tutto il territorio nazionale, segnando un punto di rottura rispetto alla gestione frammentaria del passato.

Un impulso strategico per il Mezzogiorno e la crescita economica

La centralità del Ponte sullo Stretto all’interno della manovra governativa non è solo una questione di ingegneria, ma rappresenta un tassello cruciale per la connettività e lo sviluppo del Mezzogiorno. Secondo le dichiarazioni emerse durante il dibattito a Palazzo Madama, l’opera viene considerata un’infrastruttura strategica di interesse nazionale capace di fungere da volano per la crescita economica e di ridurre quel divario strutturale che storicamente separa il Sud Italia dal resto d’Europa. L’integrazione del sistema di trasporti meridionale, supportata anche da strumenti come la Zes unica, mira a trasformare la posizione geografica privilegiata dell’Italia nel Mediterraneo in un vantaggio competitivo concreto, favorendo l’aumento del PIL e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Le parole di Tilde Minasi (Lega), relatrice del provvedimento

La relatrice Tilde Minasi (Lega), in apertura del suo intervento, ha affermato che “si arriva a passaggio storico verso la realizzazione di quella che sarà la più grande opera infrastrutturale del Paese. Il Ponte sullo Stretto – ha aggiunto – non è un’opera simbolica ma un’infrastruttura strategica voluta dall’Europa capace di generare crescita, occupazione, competitività, rafforzando la logistica e attraendo investimenti e turismo e dando al Sud le stesse opportunità del resto d’Italia. Con questo decreto – ha aggiunto – si superano i rilievi della Corte dei Conti non per forzare il sistema ma per renderlo più efficace e trasparente e più coerente con gli obiettivi di sviluppo del Paese. Compiamo un passo decisivo, riportiamo il Ponte sul terreno della concretezza riaffermando la visione di un’Italia che cresce, costruisce e guarda avanti“.

La razionalizzazione dei commissari straordinari per velocizzare i cantieri

Un punto cardine del decreto riguarda la riforma e il potenziamento della figura dei commissari straordinari, identificati come lo strumento principale per superare le lungaggini burocratiche che spesso paralizzano i lavori pubblici. L’obiettivo dichiarato dalla maggioranza è quello di garantire una accelerazione degli iter decisionali e un presidio più efficace sull’attuazione degli interventi. Attraverso questa razionalizzazione, il Governo Meloni intende assicurare che le 150 opere interessate dal provvedimento, molte delle quali localizzate proprio nelle regioni del Sud, non rimangano sulla carta ma diventino realtà tangibili. La stabilità politica e la coerenza nell’azione amministrativa vengono indicate come i presupposti necessari per sostenere programmi di medio e lungo termine che richiedono una visione strategica costante.

Sicurezza territoriale e interventi sui ponti del bacino del Po

Sebbene l’attenzione mediatica sia spesso catalizzata dallo Stretto, il decreto approvato in Senato porta con sé novità fondamentali anche per il Nord Italia, in particolare per la salvaguardia del bacino del Po. Grazie a specifici emendamenti, è stata ottenuta una proroga decisiva al 30 settembre 2026 per l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza delle opere esistenti e per la costruzione di nuove infrastrutture. Questo slittamento temporale è considerato vitale per tutelare snodi fondamentali come il Ponte Preti, il Ponte di Castiglione e quello di Carignano, strutture che in molti casi hanno superato il secolo di vita e non risultano più idonee a sostenere gli attuali flussi di traffico. Tali interventi sono ritenuti indispensabili non solo per la viabilità ordinaria, ma anche per la continuità dei servizi sanitari e per le attività della protezione civile.

Modernizzazione e sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25

Il provvedimento non trascura il delicato tema della sicurezza stradale e autostradale, intervenendo con stanziamenti mirati per l’ammodernamento delle tratte A24 e A25. Dopo le complessità gestionali degli anni passati, il governo punta a investire risorse certe per mettere in sicurezza questi collegamenti vitali, evitando al contempo il rischio di risarcimenti miliardari per lo Stato. In questa ottica, la modernizzazione dell’Italia passa attraverso una manutenzione rigorosa delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di nuove opere che possano rendere il Paese più competitivo. La dialettica parlamentare ha evidenziato una netta contrapposizione tra la visione della maggioranza, orientata agli investimenti di lungo periodo, e quella delle opposizioni, criticate per aver destinato in passato ingenti risorse a bonus edilizi a scapito delle grandi opere pubbliche.

Verso la conversione finale alla Camera dei Deputati

Con il passaggio alla Camera, il testo si avvia verso la sua forma definitiva. La maggioranza si dichiara fiduciosa di poter rispettare i tempi tecnici, offrendo al Paese quel quadro normativo necessario per trasformare l’Italia in un hub logistico moderno e funzionale. Il messaggio politico che emerge dal voto del Senato è chiaro: la volontà di procedere spediti sulla strada delle riforme infrastrutturali, considerando il Ponte sullo Stretto e la riqualificazione dei ponti fluviali e delle autostrade come parti di un unico, grande progetto di rilancio nazionale. Resta ora da vedere come il dibattito si evolverà nell’altro ramo del Parlamento, ma la strada tracciata sembra indicare una direzione decisa verso il completamento di opere attese da decenni.