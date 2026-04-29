Il Sole è un’eccezione: ecco perché la maggior parte della galassia non ci somiglia

L’universo ci ha abituato a sorprese costanti, ma l’ultima scoperta della McMaster University ribalta completamente ciò che pensavamo di sapere sulla distribuzione dei mondi alieni nella nostra galassia. Per anni gli astronomi hanno creduto che i pianeti più diffusi, i cosiddetti sub-Nettuno e le super-Terre, fossero sparsi ovunque in modo uniforme, prendendo come riferimento le stelle simili al nostro Sole. Tuttavia, una nuova ricerca condotta analizzando i dati del satellite TESS della NASA rivela un paradosso affascinante: i pianeti che dominano numericamente la Via Lattea non si trovano affatto attorno alle stelle più comuni del cosmo. Analizzando le piccole nane rosse, astri che rappresentano la stragrande maggioranza della popolazione stellare, i ricercatori hanno notato una sparizione quasi totale dei sub-Nettuno, un dato che costringe la comunità scientifica a riscrivere le regole della formazione planetaria e a riconsiderare l’origine dei sistemi solari lontani.

Il mistero dei sub-Nettuno scomparsi

Fino a oggi, il modello di riferimento per l’esplorazione spaziale è stato il nostro Sole. Attorno a stelle di questo tipo, i pianeti più frequenti sono i sub-Nettuno (versioni ridotte del gigante ghiacciato) e le super-Terre (mondi rocciosi massicci). Tuttavia, le stelle simili al Sole sono una minoranza. La Via Lattea è dominata dalle nane M, stelle nane rosse con una massa compresa tra l’8% e il 40% di quella solare.

Il team di ricerca guidato da Erik Gillis e Ryan Cloutier ha scoperto che in questi sistemi solari in miniatura i sub-Nettuno svaniscono quasi completamente. Mentre le super-Terre continuano a orbitare numerose, i loro compagni gassosi sembrano non riuscire a formarsi o a sopravvivere. Questo cambiamento di prospettiva suggerisce che i meccanismi che plasmano i pianeti attorno alle nane rosse siano profondamente diversi da quelli che hanno dato origine al nostro vicinato cosmico.

Oltre l’evaporazione: nuove regole per la nascita dei mondi

Per spiegare la differenza tra super-Terre e sub-Nettuno, gli astronomi hanno spesso invocato la fotoevaporazione. Questo processo vede l’intensa luce stellare investire i pianeti, “soffiando” via le loro atmosfere gassose e lasciando nudo il nucleo roccioso. Sebbene le nane rosse siano astri estremamente attivi e turbolenti, Gillis sottolinea che la fotoevaporazione da sola non basta a spiegare l’assenza quasi totale di sub-Nettuno osservata nei dati di TESS.

L’ipotesi che sta prendendo piede è che la formazione planetaria attorno a queste stelle segua un binario differente, privilegiando la nascita di mondi ricchi di acqua piuttosto che di pianeti avvolti da spessi strati di gas. Se confermata, questa teoria cambierebbe radicalmente il modo in cui cerchiamo pianeti potenzialmente abitabili, spostando l’attenzione verso composizioni chimiche che non avevamo previsto.

Una nuova mappa per la ricerca della vita

La ricerca di esopianeti è una scienza giovanissima: il primo è stato individuato appena 30 anni fa. Grazie a missioni come TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), che scansiona il cielo ogni 28 giorni, abbiamo ora la possibilità di confrontare migliaia di sistemi diversi invece di basarci sull’unico esempio che conoscevamo bene: il nostro Sistema Solare.

Capire di cosa sono fatti i pianeti e come si formano è il passo fondamentale per comprendere le origini della vita. La scoperta che la maggior parte delle stelle della galassia ospita un’architettura planetaria diversa dalla nostra ci ricorda che la varietà del cosmo supera spesso la nostra immaginazione. Non stiamo solo affinando una mappa, stiamo riscrivendo le leggi di un territorio che abbiamo appena iniziato a esplorare.