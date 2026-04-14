Il Super Tifone Sinlaku è un “mostro meteorologico”: il Pacifico trema di fronte alla tempesta dell’anno

L’oceano Pacifico nordoccidentale si trova attualmente sotto l’influenza Super Tifone Sinlaku, la perturbazione atmosferica più violenta registrata sulla Terra dall’inizio dell’anno, che sta puntando dritta verso i remoti territori statunitensi delle Isole Marianne Settentrionali. Con venti sostenuti che hanno raggiunto l’impressionante velocità di 280-290 km/h questo mostro meteorologico sta già sferzando l’isola di Guam con piogge torrenziali e raffiche di intensità tropicale, preludio di un impatto che si preannuncia devastante per gli atolli vicini. Le previsioni indicano che il cuore della tempesta attraverserà le isole di Tinian e Saipan tra oggi e domani, portando con sé il rischio concreto di inondazioni diffuse, distruzione delle infrastrutture elettriche e danni strutturali significativi agli edifici meno resistenti. Nonostante una leggera flessione della sua intensità prevista nelle prossime ore, Sinlaku manterrà con ogni probabilità lo status di 4ª o 5ª categoria, confermandosi una minaccia estrema per la sicurezza delle circa 50mila persone che abitano queste zone vulnerabili del Pacifico centrale. La mobilitazione delle autorità locali è massima per evitare che la forza bruta della natura possa tradursi in una tragedia umanitaria di vasta scala.

Dinamiche atmosferiche e potenza di Sinlaku

Il termine “Super Tifone” viene riservato ai cicloni tropicali più intensi che si formano nel Pacifico nord-occidentale, l’area del pianeta dove nascono le tempeste più feroci. Monitorato costantemente dal Joint Typhoon Warning Center (JTWC) di Guam, Sinlaku ha dimostrato una potenza esplosiva, equivalente a un uragano di 5ª categoria sulla scala Saffir-Simpson. Con venti che superano la soglia dei 240 km/h, l’evento entra di diritto nella storia meteorologica della regione, che ha registrato poco più di 300 sistemi di questa magnitudo negli ultimi 80 anni.

Prima di puntare verso le Marianne, la tempesta ha già lasciato una scia di distruzione nelle isole esterne e negli atolli di Chuuk, negli Stati Federati di Micronesia. Sebbene sia prevista una lieve attenuazione prima dell’impatto diretto, la struttura del tifone rimane estremamente organizzata, garantendo una persistenza dei venti distruttivi ben oltre il passaggio del nucleo centrale.

L’allerta per Guam e le Marianne Settentrionali

L’attenzione è massima su Saipan, Tinian e Rota. Saipan, centro principale delle Marianne Settentrionali e nota per le sue località turistiche e i siti storici della Seconda Guerra Mondiale, si prepara a un impatto che potrebbe paralizzare l’economia locale, ancora in fase di faticosa ripresa dopo il passaggio del tifone Yutu nel 2018. I residenti, abituati a vivere nella cosiddetta “Typhoon Alley“, hanno iniziato a sigillare le abitazioni in cemento, mentre chi occupa strutture più fragili è stato trasferito d’urgenza nei rifugi governativi.

A Guam, territorio strategico che ospita diverse installazioni militari americane e circa 170mila residenti, non si attende un colpo diretto, ma il rischio rimane elevatissimo. Le autorità locali hanno già registrato raffiche fino a 96 km/h e piogge battenti. Il ricordo del tifone Mawar del 2023, che lasciò l’isola senza energia elettrica per giorni, ha spinto i funzionari militari a ordinare al personale di cercare rifugio immediato e prepararsi a lunghi periodi di isolamento.

Risposta federale e logistica dell’emergenza

Le operazioni di soccorso e la gestione della crisi procedono su un binario di massima allerta, sostenute dall’approvazione immediata delle dichiarazioni di emergenza da parte della Presidenza, che ha sbloccato risorse cruciali per entrambi i territori coinvolti. La FEMA sta guidando uno sforzo corale che vede la partecipazione di agenzie come l’EPA e il Dipartimento dei Trasporti, oltre al supporto tecnico del Genio Militare, con circa 100 specialisti già operativi sul territorio per coordinare l’assistenza necessaria.

È importante notare che, nonostante lo stallo dei finanziamenti governativi che ha colpito il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, le attività di risposta ai disastri non subiranno rallentamenti, poiché il fondo dedicato dispone ancora di circa 3,6 miliardi di dollari per coprire le spese urgenti. Tuttavia, la conformazione geografica delle Marianne rappresenta un ostacolo logistico significativo: la difficoltà di approvvigionamento attraverso porti potenzialmente danneggiati rende il supporto delle infrastrutture militari locali e il pre-posizionamento di beni essenziali, come acqua e generatori, l’unica vera garanzia per affrontare l’isolamento che seguirà l’evento meteorologico.