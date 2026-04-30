In cielo le lacrime della cometa di Halley: arrivano le Eta Aquaridi

Il mese di maggio segna un momento di profonda transizione per l’attività meteorica annuale nei nostri cieli, offrendo uno scenario duplice e affascinante per gli osservatori. Da una parte, gli strumenti radio registrano un traffico intenso di correnti invisibili all’occhio umano, dimostrando la costante e instancabile dinamica del nostro Sistema Solare. Dall’altra, per chi scruta la volta celeste senza strumenti, la scena visuale è dominata incontrastata da un unico grande protagonista: lo sciame delle Eta Aquaridi. Queste affascinanti stelle cadenti rappresentano un appuntamento imperdibile per gli astronomi e i curiosi, portando con sé un frammento tangibile di storia cosmica. Le condizioni astronomiche quest’anno presentano però una configurazione assai articolata, fortemente condizionata dalle fasi del nostro satellite naturale, che richiederà grande strategia per poter godere di questo atteso fenomeno astronomico primaverile.

L’eredità della Cometa di Halley

Le Eta Aquaridi portano con sé una firma illustre: sono infatti originate dai frammenti di polvere e ghiaccio lasciati lungo la propria orbita dalla celebre cometa di Halley. Quando la Terra attraversa questa scia di detriti, le particelle entrano a contatto con la nostra atmosfera incendiandosi e creando i meravigliosi tratti luminosi che chiamiamo stelle cadenti. Durante i primi giorni del mese, quando lo sciame raggiunge il suo apice, il tasso orario zenitale (ZHR) può toccare, in condizioni planetarie ideali, le 50 meteore all’ora. Per le latitudini italiane è più realistico attendersi un ritmo compreso tra i 20 e i 30 eventi orari. Si tratta di meteore note per la loro notevole velocità di ingresso atmosferico, una caratteristica che regala spesso agli osservatori il meraviglioso effetto delle scie persistenti, tracce luminose che rimangono impresse nel cielo per alcuni istanti dopo il passaggio del meteoroide.

La sfida del plenilunio

Se la pioggia di meteore promette spettacolo, il calendario astronomico del 2026 ha in serbo un ostacolo non di poco conto. Il picco massimo dello sciame, infatti, cade in una finestra temporale severamente penalizzata dall’inquinamento luminoso naturale. La presenza della Luna piena, la Luna dei Fiori, continuerà a illuminare a giorno la volta celeste proprio nei giorni immediatamente successivi, in concomitanza con il culmine dell’attività delle Eta Aquaridi. Questo intenso bagliore renderà particolarmente ardua l’osservazione, cancellando di fatto dal panorama visivo tutte le meteore caratterizzate da una luminosità più debole. L’abbagliante presenza del nostro satellite ridurrà drasticamente il conteggio totale degli avvistamenti, trasformando la caccia alle stelle cadenti in un’impresa piuttosto complessa.

Le finestre di osservazione prima dell’alba

Nonostante le premesse sfidanti, gli appassionati non devono scoraggiarsi. Per massimizzare le possibilità di avvistamento, sarà fondamentale scegliere con estrema cura i tempi dell’osservazione. L’unica vera finestra utile per eludere il forte disturbo lunare si aprirà nelle brevi ore che precedono l’alba. In questo frangente, con la Luna ormai bassa sull’orizzonte o in fase di tramonto, l’oscurità del cielo migliorerà temporaneamente, permettendo ai cacciatori di meteore di scrutare il radiante con maggiore efficacia. Pur consapevoli che i numeri saranno inevitabilmente limitati rispetto al reale potenziale dello sciame, l’attesa nel cielo terso del primissimo mattino potrebbe comunque regalare l’emozione di intercettare le scie più brillanti e persistenti lasciate in eredità dalla cometa di Halley.