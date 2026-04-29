Incendio in una zona industriale di Perm dopo attacco con drone: danni alla rete energetica

Un incendio si è sviluppato in una zona industriale nel Territorio di Perm, una regione situata negli Urali, a oltre 1.000 chilometri da Mosca, a seguito di un attacco con drone attribuito alle Forze Armate ucraine. L’incidente, che non ha causato feriti, è stato confermato dal governatore della regione, Dmitry Makhonin. Secondo quanto riferito, il drone nemico ha colpito un sito industriale nel distretto municipale di Perm, scatenando un incendio. Fortunatamente, gli operai presenti nel sito sono stati evacuati prima che la situazione peggiorasse. Makhonin ha dichiarato tramite la piattaforma Max: “Oggi, un drone nemico è atterrato in un sito industriale nel distretto municipale di Perm. Gli operai sono stati evacuati. Non ci sono stati feriti. È scoppiato un incendio nel sito”.

Attacco ucraino e danni alle infrastrutture strategiche

Secondo il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (Sbu), l’attacco è stato condotto dalle forze speciali Alpha, che hanno mirato a una stazione di pompaggio di petrolio situata vicino alla città di Perm. L’infrastruttura colpita è stata definita “di importanza strategica” dal Sbu, poiché svolge un ruolo cruciale nel sistema di trasporto del petrolio della Federazione Russa. In particolare, la stazione di pompaggio ha la capacità di convogliare petrolio in quattro direzioni diverse, tra cui verso la raffineria di Perm, situata nei pressi dei monti Urali.

Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità ucraine, l’attacco ha causato gravi danni. Lo Sbu ha comunicato che quasi tutti i serbatoi di stoccaggio del petrolio sono andati in fiamme, segnando un colpo significativo alle risorse energetiche russe in una regione strategica. L’operazione, sebbene senza vittime, ha messo a dura prova la capacità russa di gestire le proprie risorse energetiche, in un periodo di crescente intensificazione del conflitto.

La strategia dell’Ucraina: un attacco mirato alle risorse energetiche russe

Negli ultimi mesi, l’Ucraina ha intensificato i suoi attacchi contro le infrastrutture critiche della Russia, con un focus particolare sul sistema energetico. L’incremento degli attacchi a lunga distanza, che mirano a danneggiare impianti di raffinazione e stazioni di pompaggio del petrolio, è stato parte di una strategia più ampia volta a minare la capacità della Russia di sostenere l’industria energetica e ridurre le sue risorse finanziarie. Gli attacchi con droni, da parte delle forze ucraine, sono diventati uno strumento fondamentale in questo conflitto a distanza, consentendo di colpire obiettivi strategici con precisione.

Le notizie diffuse dai media russi, che confermano l’attacco alla raffineria di Perm e a un altro impianto nella zona di Orenburg, suggeriscono che l’Ucraina stia mirando a una serie di obiettivi in tutta la Russia, sfruttando i droni per colpire obiettivi a lungo raggio. Le ripercussioni di questi attacchi si fanno sentire in tutta la rete energetica russa, un settore cruciale per l’economia e il sostentamento del paese.

Reazioni internazionali e la crescente escalation del conflitto

L’attacco alla stazione di pompaggio e all’infrastruttura petrolifera nella regione di Perm è un chiaro segnale che la guerra tra Ucraina e Russia continua a intensificarsi, non solo sul campo di battaglia ma anche nell’ambito della guerra economica. Colpire le risorse energetiche, in particolare quelle legate al petrolio, ha un impatto diretto sull’economia russa, mettendo sotto pressione il suo sistema energetico già provato dalle sanzioni internazionali.

Le operazioni con droni, sempre più frequenti, mostrano l’evoluzione delle tattiche di guerra nell’era moderna. L’incendio nella zona industriale di Perm e i danni alle infrastrutture petrolifere rappresentano una delle tante sfide per la Russia in questo conflitto senza fine. Con l’intensificarsi degli attacchi ucraini, è probabile che la Russia dovrà rivedere le sue strategie di difesa e cercare nuove soluzioni per proteggere le sue risorse vitali.