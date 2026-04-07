Incendio in Valsesia: fiamme ancora attive dopo 48 ore

A distanza di quasi due giorni dall’inizio del rogo, l’incendio boschivo divampato nella notte tra Pasqua e Pasquetta continua a preoccupare il territorio della Valsesia, in provincia di Vercelli. Le fiamme non sono ancora state completamente domate e la situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità. L’area più colpita è quella della Val Mastallone, nei pressi del comune di Cravagliana, una zona montana caratterizzata da una vegetazione fitta che rende particolarmente difficili le operazioni di spegnimento. Le condizioni ambientali e il terreno impervio stanno infatti rallentando le attività, rendendo necessario un impegno prolungato e coordinato di più squadre di intervento.

Squadre al lavoro senza sosta

Sul posto sono attualmente operative tre squadre dei vigili del fuoco, tra cui una proveniente dal distaccamento di Varallo, equipaggiata con autobotte e mezzi specifici per gli incendi boschivi. Gli operatori stanno lavorando senza interruzioni per contenere le fiamme e impedire che il fuoco si estenda ulteriormente alle aree limitrofe. L’intervento è reso ancora più complesso dalle condizioni meteo e dalla natura stessa dell’incendio, che interessa un’area ampia e difficile da raggiungere. Le operazioni si concentrano sia sul contenimento dei fronti attivi sia sulla bonifica delle zone già colpite, per evitare possibili riprese del fuoco.

Supporto aereo e volontari in prima linea

Accanto ai vigili del fuoco operano anche diverse squadre di volontari dell’Antincendio Boschivo (AIB), il cui contributo si sta rivelando fondamentale nella gestione dell’emergenza. A supporto delle operazioni da terra, sono in azione due elicotteri regionali AIB, impegnati in continui lanci d’acqua nelle zone più critiche. L’intervento congiunto di mezzi aerei e squadre a terra rappresenta una strategia essenziale per affrontare un incendio di questa portata. Nonostante l’intenso lavoro dei soccorritori, la situazione resta delicata e richiederà probabilmente ancora diverse ore, se non giorni, prima di poter dichiarare completamente spento il rogo.