Incidente alla falesia di Montesordo: soccorsa una donna colpita da rocce

Il comune di Finale Ligure, in provincia di Savona, è stato teatro di un drammatico incidente alla falesia di Montesordo. Una donna di 35 anni, mentre stava praticando un’escursione in una zona impervia, è stata colpita dal distacco di alcune rocce da una parete. L’improvviso incidente ha scatenato l’intervento immediato dei soccorsi, che si sono rapidamente attivati per garantire le necessarie cure alla vittima. In pochi minuti dalla segnalazione dell’incidente, sul luogo sono giunti i vigili del fuoco, il soccorso alpino e il 118. L’accesso alla zona dell’incidente, come spesso accade in questi casi, era particolarmente difficile a causa della conformazione del terreno, ma nonostante le difficoltà, i soccorritori sono riusciti a raggiungere la donna in tempi rapidi. La vittima, che riportava un infortunio alla zona lombare, è stata prontamente stabilizzata e preparata per il trasporto d’urgenza.

Il trasferimento in ospedale: la donna è in condizioni non gravi

Per il trasferimento della donna in ospedale, è stato necessario l’intervento di un elicottero che l’ha condotta all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stata accolta e trattata dal personale medico. Nonostante il trauma subito, le condizioni della 35enne non sono state giudicate gravi. Dopo una rapida valutazione, i medici hanno confermato che la donna non è in pericolo di vita.

L’incidente ha messo in evidenza ancora una volta i rischi legati alle escursioni in zone montuose e rocciose, come quella della falesia di Montesordo, una delle mete più frequentate dagli amanti del trekking e dell’arrampicata nel Savonese. La parete, che attira numerosi escursionisti, è però caratterizzata da una zona impervia dove il distacco di rocce è un rischio concreto. Le autorità locali hanno più volte ribadito l’importanza di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie prima di intraprendere un’escursione in queste aree, come l’uso dell’attrezzatura adeguata e il rispetto delle indicazioni fornite dalle guide esperte.

Il futuro della sicurezza nelle aree di montagna

In seguito all’incidente, sono attesi ulteriori interventi da parte delle autorità competenti per garantire che la sicurezza nelle zone più pericolose del territorio ligure venga migliorata. Gli esperti, infatti, stanno lavorando su nuove modalità di monitoraggio e prevenzione dei rischi legati ai distacchi di roccia, per ridurre al minimo gli incidenti e garantire la sicurezza di chi sceglie di esplorare questi affascinanti ma insidiosi luoghi.