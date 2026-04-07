INGV: al via il Premio per la Geofisica e le Scienze della Terra “Enzo Boschi” per i giovani ricercatori

Sono aperte le candidature per il Premio “Enzo Boschi” 2026, riconoscimento dedicato alla memoria dell’eminente geofisico italiano, istituito dalla Società Italiana di Fisica (SIF) su iniziativa e con il contributo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Il Premio, del valore di 3.000 euro, è destinato a un giovane ricercatore o ricercatrice che abbia conseguito risultati di rilievo nel campo della Geofisica e, più in generale, delle Scienze della Terra. Possono partecipare i soci e le socie SIF in regola con la quota associativa 2026 (da versare entro l’8 maggio 2026) e in possesso di un dottorato in Geofisica o Scienze della Terra conseguito da non più di cinque anni.

Le candidature dovranno essere corredate da curriculum vitae et studiorum, una relazione scientifica sull’attività di ricerca svolta, l’elenco delle pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile ai fini del concorso. Sono inoltre richieste almeno due lettere di presentazione. Una Commissione Scientifica, nominata dal Consiglio di Presidenza della SIF e presieduta dal Presidente dell’INGV o da un suo delegato, esaminerà le domande pervenute e proporrà il vincitore o la vincitrice. Il premio sarà conferito in occasione del 112° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica, in programma a Firenze dal 7 all’11 settembre 2026. È possibile inviare la propria candidatura, esclusivamente per via telematica, entro l’8 maggio 2026. Qui per maggiori informazioni.