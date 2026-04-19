Intervento dei Vigili del Fuoco a Petilia Policastro: giovane ferito soccorso in zona impervia | VIDEO

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Petilia Policastro, dove poco prima delle 12:00 è scattato l’allarme per un giovane rimasto ferito nelle campagne della zona. L’incidente è avvenuto in località Via Strada Santa Spina, nei pressi di un ruscello, in un’area particolarmente difficile da raggiungere. Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe riportato una frattura che gli ha impedito di muoversi autonomamente, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Petilia Policastro è giunta rapidamente sul posto, trovandosi però di fronte a un terreno particolarmente impervio. I soccorritori hanno dovuto proseguire a piedi, senza l’ausilio di mezzi, per raggiungere il giovane ferito. Una volta individuato, gli operatori hanno prestato i primi soccorsi sanitari, stabilizzandolo in attesa delle operazioni di recupero. L’intervento ha richiesto grande coordinazione e attenzione, viste le condizioni difficili dell’area.

Recupero in elicottero e conclusione dell’operazione

Per garantire un recupero sicuro e rapido, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha permesso di trasferire il ragazzo in una zona accessibile. Una volta a terra, il giovane è stato affidato al personale sanitario per le cure necessarie. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, che hanno collaborato alla gestione dell’intervento. L’operazione si è conclusa con successo nel primo pomeriggio, senza ulteriori complicazioni.