Intervento sui Peloritani: recuperati 19 giovani dispersi tra frane e sentieri impervi | FOTO e VIDEO

Si è concluso alle prime luci dell’alba di oggi domenica 12 aprile un impegnativo intervento di soccorso sui Monti Peloritani che ha visto impegnati i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per il recupero di 19 giovani escursionisti dispersi. L’allarme è scattato nella serata di sabato, quando la Centrale Operativa 118 di Messina ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino dopo la segnalazione del gruppo, disorientato e impossibilitato a proseguire nella zona compresa tra Pizzo Bottino e la Cascata Forra Tinta. Le squadre delle Stazioni di Soccorso Alpino Etna nord ed Etna sud, insieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, sono immediatamente intervenute, raggiungendo l’area operativa. Le condizioni del terreno, aggravate da frane che hanno interrotto la viabilità, hanno reso necessario proseguire a piedi lungo un percorso particolarmente complesso.

I soccorritori hanno raggiunto i giovani intorno alle 01:30 in località Serra Cammarosa, in un’area completamente fuori sentiero e caratterizzata da forte impervietà. I 19 ragazzi, di età compresa tra i 19 e i 25 anni e provenienti da Russia e diverse repubbliche dell’Asia centrale, erano partiti in mattinata per visitare alcune cascate della zona, ma il sopraggiungere del buio li aveva disorientati. Sprovvisti di attrezzatura adeguata, cibo e acqua, hanno comunque allertato i soccorsi tramite il NUE 112. Una volta raggiunti, i tecnici hanno verificato le condizioni sanitarie e provveduto a rifocillarli, avviando poi le operazioni di rientro verso il Rifugio Lupo attraverso un percorso particolarmente accidentato.

Durante la discesa, una ragazza ha accusato un malore ed è stata evacuata con priorità e affidata alle cure del 118. Gli altri componenti del gruppo sono stati accompagnati fino a Santo Stefano Medio, dove li attendevano le ambulanze per gli accertamenti sanitari, prima del trasferimento presso i Carabinieri di Messina Sud. L’intervento si è concluso in sicurezza grazie al coordinamento tra soccorritori e servizi di emergenza, con il supporto della Centrale Operativa 118 di Messina.