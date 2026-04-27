Invasione di prodotti alimentari stranieri al Brennero: l’allarme degli agricoltori italiani | VIDEO

Le forze dell’ordine hanno recentemente fermato decine di camion al Brennero, scoprendo una quantità impressionante di prodotti alimentari provenienti da diversi paesi europei, ma destinati a essere commercializzati come italiani. I prodotti in questione, che spaziano dalla mozzarella tedesca già confezionata con immagini tipiche della caprese, a prosciutti freschi dalla Danimarca pronti per essere stagionati, fino a bastoncini di merluzzo dalla Germania con scritte in italiano, sollevano seri interrogativi sulla trasparenza delle etichettature alimentari e sui danni che questi inganni commerciali arrecano agli agricoltori e ai consumatori italiani.

Un fiume di prodotti esteri travolge l’Italia

Gli agricoltori della Coldiretti hanno portato alla luce un fenomeno che sta colpendo duramente l’agricoltura nazionale: ogni giorno, tonnellate e tonnellate di prodotti alimentari stranieri attraversano i confini italiani, spesso per essere lavorati e commercializzati come se fossero made in Italy. Questi prodotti, che arrivano da paesi come la Germania, la Francia, l’Olanda e la Danimarca, non solo invadono il mercato, ma sfruttano le lacune di alcuni disciplinari, alimentando un vero e proprio inganno commerciale che danneggia i produttori locali e confonde i consumatori.

Il traffico di alimenti esteri è rappresentato principalmente da cosce di maiale fresche, un prodotto che sembra essere il più presente tra i camion fermati dalle forze dell’ordine alla frontiera. I prosciutti provenienti dalla Germania, dall’Olanda, dalla Danimarca e dalla Francia sono destinati a essere stagionati e rivenduti, non solo all’estero, ma anche sulle tavole degli italiani. In alcuni casi, però, sfruttando delle zone grigie nei regolamenti, questi prodotti vengono commercializzati come italiani, senza che il consumatore ne sia consapevole.

Mozzarella tedesca e altri inganni sulle etichette

Uno degli aspetti più eclatanti emersi dai controlli è la presenza della mozzarella tedesca, confezionata con tanto di immagine di una caprese, che richiama l’italianità, ma proveniente da un altro paese europeo. In molti casi, infatti, all’estero non è previsto l’obbligo di etichettatura d’origine, una lacuna che viene sfruttata per immettere prodotti che sembrano tipici italiani, ma che in realtà sono stati prodotti all’estero. Questi prodotti, che arrivano nei nostri supermercati già pronti per il consumo, sono un chiaro esempio della manipolazione del mercato che avviene attraverso pratiche commerciali poco trasparenti.

Come denuncia Coldiretti, “da Francia e Germania arrivano cisterne con centinaia di quintali di latte, così come yogurt e altri prodotti caseari. Un vero e proprio paradosso se si considera che agli allevatori nazionali viene detto che c’è troppo latte e quindi devono accettare bassi prezzi quando la verità è che si preferisce acquistarlo all’estero”.

Le frodi alimentari che danneggiano gli agricoltori italiani

Oltre ai formaggi, il problema riguarda anche altri alimenti come i bastoncini di pesce tedeschi, che vengono confezionati con scritte in italiano per sembrare prodotti locali. I kiwi cileni, per esempio, passano attraverso il porto di Rotterdam prima di arrivare sugli scaffali dei supermercati italiani. E non è finita qui: la Germania esporta miele che finisce nei dolci industriali venduti in Italia, mentre gli apicoltori italiani sono costretti a fare i conti con prezzi estremamente bassi per il loro prodotto, nonostante le difficoltà legate ai cambiamenti climatici e al duro lavoro che comporta la produzione di miele.

Questi inganni alimentari sono un colpo duro per l’economia agricola italiana, che si trova a dover competere con prezzi più bassi per prodotti che non rispettano la qualità e la tradizione del made in Italy. “Una beffa”, denuncia Coldiretti, “per tutti i produttori nazionali che si vedono pagare il prodotto pochi centesimi proprio per la pressione degli arrivi dall’estero”.

Il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela dei consumatori

La giornata di controlli al Brennero è stata resa possibile grazie al supporto delle forze dell’ordine, in particolare della Guardia di Finanza, della polizia e dell’ICQRF, che si sono confermati come i principali alleati degli agricoltori e dei consumatori nella tutela della salute e del rispetto delle regole. Un sistema di controlli che, come evidenziato dalla Coldiretti, “non ha eguali nel mondo”.

Il loro intervento ha permesso di fermare il flusso di alimenti che, senza questi controlli, avrebbero continuato a invadere il mercato italiano, ingannando i consumatori e danneggiando ulteriormente i produttori locali.

La richiesta di maggiore trasparenza

Coldiretti chiede ora una svolta decisa sulla trasparenza: “con l’obbligo dell’etichetta d’origine su tutti i prodotti alimentari venduti in Europa e la riforma dell’attuale codice doganale, che consente autentici inganni commerciali grazie alla regola dell’ultima trasformazione sostanziale”. Questo sistema, infatti, permette che alcuni prodotti vengano etichettati come italiani pur essendo stati trasformati in minima parte all’interno del nostro paese, generando confusione tra i consumatori e svalutando i prodotti locali.

Il fenomeno dei prodotti alimentari stranieri etichettati come italiani è un problema serio che richiede una risposta immediata e una riforma delle normative europee. La trasparenza nelle etichette e il rispetto della qualità devono diventare priorità per garantire che i consumatori possano fare scelte consapevoli e per difendere gli agricoltori italiani da una concorrenza sleale che danneggia l’economia e la cultura agroalimentare del nostro paese.