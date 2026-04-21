Ipoparatiroidismo: palopegteriparatide diventa rimborsabile in Italia, una svolta nella gestione della malattia rara

Il panorama del trattamento delle patologie endocrine in Italia si appresta a vivere un momento di trasformazione fondamentale con l’annuncio della rimborsabilità in Italia di palopegteriparatide. Questa novità rappresenta un traguardo lungamente atteso per la gestione dell’ipoparatiroidismo, una condizione clinica complessa che fino ad oggi ha presentato sfide terapeutiche significative. Per approfondire la portata di questa innovazione e il passaggio cruciale dalla ricerca alla terapia, la società Ascendis Pharma ha organizzato una conferenza stampa dedicata che si terrà a Roma il prossimo martedì 28 aprile 2026. L’evento si pone l’obiettivo di illustrare come l’introduzione di questa opzione farmacologica possa rispondere a bisogni clinici che risultano ancora parzialmente insoddisfatti nel contesto nazionale.

L’impatto clinico dell’ipoparatiroidismo e le nuove prospettive di cura

L’ipoparatiroidismo è classificato come una malattia rara ed è caratterizzato da un significativo burden clinico, che incide profondamente sulla qualità della vita dei pazienti. La natura stessa della patologia impone la necessità di un monitoraggio costante, rendendo la quotidianità dei soggetti affetti particolarmente complessa. In questo scenario, l’introduzione della terapia a base di palopegteriparatide è stata identificata come un avanzamento rilevante nella gestione della patologia. La recente decisione sulla rimborsabilità permette finalmente un accesso più ampio a un trattamento che mira a stabilizzare il quadro clinico dei pazienti, intervenendo direttamente sui meccanismi fisiopatologici della malattia.

Dettagli e agenda della conferenza stampa a Roma

La presentazione ufficiale si svolgerà presso The Pantheon Iconic Rome Hotel, situato in Via di Santa Chiara, 4-6, a Roma. I lavori inizieranno ufficialmente alle ore 11:00, preceduti alle ore 10:30 dalla registrazione dei partecipanti e da un welcome coffee. L’apertura dell’incontro sarà affidata a Thomas Carlo Maria Topini, General Manager di Ascendis Pharma Italia, il quale introdurrà il tema centrale della mattinata focalizzandosi sull’impegno dell’azienda nel portare l’innovazione scientifica al letto del paziente. La moderazione dell’intera sessione sarà gestita da Federico Mereta, noto giornalista scientifico, che guiderà il dibattito tra gli esperti e i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte.

Il contributo degli esperti e la voce dei pazienti nella gestione terapeutica

Il valore scientifico dell’evento sarà garantito dalla partecipazione di figure di spicco della comunità medica nazionale. Interverranno infatti il Prof. Diego Ferone, in qualità di Presidente Nazionale della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), e il Prof. Andrea Frasoldati, Presidente Nazionale dell’Associazione Medici Endocrinologi (AME). Il loro contributo sarà essenziale per contestualizzare l’efficacia di palopegteriparatide all’interno delle attuali linee guida e della pratica clinica quotidiana. Accanto alla prospettiva clinica, verrà dato ampio spazio anche al punto di vista dei pazienti grazie all’intervento di Simona Colonna, Referente APPI Regione Lazio, che porterà la testimonianza diretta di chi vive quotidianamente con l’ipoparatiroidismo. La conferenza si concluderà alle ore 12:00 con una sessione di Q&A e le conclusioni finali, offrendo ai giornalisti e agli addetti ai lavori l’opportunità di approfondire gli aspetti legati alla ricerca scientifica e all’accessibilità del farmaco.