Iran, richiude lo Stretto di Hormuz: accesso limitato e nuove condizioni

Nel pieno della guerra che coinvolge l’Iran e delle crescenti tensioni internazionali, Teheran ha annunciato una svolta drastica nella gestione dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi energetici più cruciali al mondo. Dopo aver di fatto richiuso lo stretto in risposta a quello che definisce un blocco navale imposto dagli Stati Uniti, le autorità iraniane hanno introdotto un nuovo sistema di controllo del traffico marittimo. La misura si inserisce in un contesto bellico già estremamente delicato, dove la sicurezza delle rotte commerciali è diventata una leva strategica. Il passaggio nello stretto non sarà più libero come in precedenza, ma subordinato a nuove condizioni imposte direttamente dalle autorità militari iraniane. Questa decisione rischia di avere ripercussioni globali, soprattutto sul mercato energetico e sugli equilibri geopolitici.

Le condizioni imposte da Teheran

A chiarire i dettagli del nuovo assetto è stato Ebrahim Azizi, capo della commissione di sicurezza nazionale del Parlamento iraniano, che ha parlato apertamente di un “nuovo regime marittimo”. Secondo quanto dichiarato, solo le navi commerciali autorizzate dalla Marina dei Guardiani della Rivoluzione potranno transitare attraverso rotte designate. Non solo: il passaggio sarà subordinato al pagamento di pedaggi, trasformando di fatto lo stretto in un corridoio controllato e regolamentato unilateralmente. Questa mossa rappresenta un cambiamento radicale rispetto al principio di libera navigazione internazionale e riflette la volontà di Teheran di rafforzare il proprio controllo in una fase di conflitto aperto. Azizi ha inoltre sottolineato che tali misure sono una risposta diretta alle restrizioni imposte alle navi iraniane, inserendole quindi in una logica di ritorsione strategica.

L’avvertimento agli Stati Uniti e il rischio escalation

Le dichiarazioni iraniane sono state accompagnate da un chiaro avvertimento agli Stati Uniti. Azizi ha affermato che qualsiasi tentativo americano di ostacolare le navi iraniane potrebbe portare a un rapido peggioramento della situazione. A rafforzare questa posizione è intervenuto anche il comando militare Khatam al-Anbiya, che ha ribadito come lo stretto resterà sotto stretto controllo finché non verranno revocate le restrizioni contro l’Iran. Nel contesto della guerra in corso, queste dichiarazioni assumono un peso ancora maggiore, poiché indicano una possibile escalation diretta tra le due potenze. Il rischio è che lo Stretto di Hormuz diventi uno dei principali teatri di confronto, con conseguenze potenzialmente destabilizzanti per l’intera regione e per l’economia globale. La tensione resta altissima e ogni mossa potrebbe innescare una crisi di portata ancora più ampia.