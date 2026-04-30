Jesolo vieta il fumo in spiaggia: al via la nuova ordinanza dal 1° maggio

A partire dal 1° maggio prende ufficialmente il via la stagione balneare 2026 a Jesolo, ma quest’anno l’apertura porta con sé una novità destinata a far discutere: il divieto di fumo su tutta la spiaggia. La nuova ordinanza, firmata dal sindaco Christofer De Zotti, introduce una regolamentazione più rigorosa con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente. La disposizione più significativa riguarda proprio il divieto di fumare sull’arenile, una scelta che segna un passo deciso verso una spiaggia più sostenibile e vivibile. Non sarà infatti più consentito accendere sigarette sotto l’ombrellone o lungo la battigia, se non in apposite aree dedicate.

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza, “sarà possibile fumare esclusivamente nelle aree smoking predisposte dai vari concessionari”. Una misura che punta a ridurre l’inquinamento da mozziconi e a tutelare la salute dei bagnanti, in particolare famiglie e bambini. Restano tuttavia alcune eccezioni: “restano esclusi dal divieto i chioschi, che comunque potranno aderire al divieto, e la passeggiata lungomare”. Questo lascia ai gestori una certa autonomia nella gestione degli spazi, pur mantenendo una linea generale restrittiva.

Le regole per i cani: accesso limitato alla battigia

L’ordinanza introduce anche nuove disposizioni per chi frequenta la spiaggia con animali domestici. In particolare, “i cani potranno transitare in battigia solo dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo”, limitando quindi la loro presenza nelle ore di maggiore affluenza “mentre durante il giorno il transito sarà possibile esclusivamente sulla passeggiata lungomare”. Una scelta che mira a conciliare le esigenze dei proprietari di animali con quelle dei turisti, garantendo maggiore ordine e sicurezza lungo la riva.

Obblighi per i chioschi e servizi attivi tutta l’estate

Importanti novità riguardano anche i chioschi, elementi centrali dell’offerta turistica balneare. L’ordinanza stabilisce infatti che “i chioschi avranno l’obbligo di tenere aperto tutti i giorni dal 23 maggio al 13 settembre 2026, fascia oraria 8-19, salvo condizioni meteo avverse”. Si tratta di una misura pensata per assicurare continuità nei servizi offerti ai turisti durante il periodo di maggiore affluenza, contribuendo a migliorare l’esperienza complessiva sul litorale.

Il calendario della stagione balneare: allestimenti e disallestimenti

Il provvedimento definisce con precisione anche le tempistiche operative per gli stabilimenti balneari. “l’obbligo di allestimento delle strutture balneari scatterà dall’11 maggio”, segnando l’inizio della piena operatività delle spiagge attrezzate. Per quanto riguarda la chiusura della stagione, “mentre il disallestimento potrà avvenire a cominciare dal 21 settembre a seconda dei settori di spiaggia gestiti”. Una flessibilità che tiene conto delle diverse esigenze organizzative dei concessionari.

Con questa ordinanza, Jesolo si prepara ad affrontare la stagione balneare 2026 con un approccio più attento alla sostenibilità, al decoro urbano e alla qualità dei servizi. Il divieto di fumo in spiaggia rappresenta senza dubbio la novità più incisiva, destinata a incidere sulle abitudini di residenti e turisti. L’obiettivo è chiaro: rendere il litorale più accogliente, ordinato e rispettoso dell’ambiente, senza rinunciare all’efficienza organizzativa che da sempre contraddistingue una delle mete balneari più frequentate d’Italia.