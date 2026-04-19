Kiev riapre al petrolio, ma a una condizione: la richiesta a Budapest

La partita tra Ungheria, Ucraina e Unione europea si gioca su un equilibrio delicato tra energia e finanza. Secondo quanto dichiarato dal premier ungherese Viktor Orban, Kiev avrebbe segnalato tramite canali europei la propria disponibilità a riattivare già da lunedì le forniture di petrolio attraverso il sistema del Oleodotto Druzhba. Tuttavia, questa apertura non sarebbe incondizionata: l’Ucraina chiede infatti che Budapest rimuova il blocco sul prestito da 90 miliardi di euro discusso a Bruxelles. Una proposta che evidenzia quanto la dipendenza energetica resti una leva politica centrale nei rapporti tra i Paesi coinvolti, soprattutto in un contesto di tensioni geopolitiche e di necessità economiche urgenti.

La posizione ferma di Budapest

Dal canto suo, il governo ungherese mantiene una linea chiara e senza ambiguità: “niente petrolio = niente soldi”. Con questa formula, Viktor Orbán ha ribadito pubblicamente che il sostegno al prestito europeo resta subordinato al ripristino delle forniture energetiche. Una volta garantito il flusso di petrolio, Budapest si dice pronta a non ostacolare più l’approvazione del pacchetto finanziario. Orbán ha inoltre sottolineato che il prestito in questione non comporterebbe costi né obblighi diretti per l’Ungheria, cercando così di rafforzare la legittimità della sua posizione agli occhi dell’opinione pubblica interna e dei partner europei. La strategia appare quindi mirata a ottenere vantaggi concreti senza assumere nuovi impegni economici.

Bruxelles tra mediazione e pressioni

L’Unione europea si trova ora in una posizione complessa, chiamata a mediare tra esigenze diverse ma strettamente interconnesse. Da un lato, il sostegno finanziario all’Ucraina rappresenta una priorità strategica per Bruxelles; dall’altro, la sicurezza energetica degli Stati membri resta un nodo cruciale. Il caso evidenzia ancora una volta come le decisioni economiche e politiche all’interno dell’Ue siano spesso intrecciate a interessi nazionali specifici. La possibile riattivazione dell’oleodotto Druzhba potrebbe rappresentare una soluzione temporanea capace di sbloccare lo stallo, ma lascia aperte questioni più profonde sul futuro della cooperazione energetica europea e sul ruolo dei singoli Stati nelle dinamiche decisionali comuni.